RESUMO ＋ O TikTok Shop, loja da rede social de vídeos curtos, alcançou R$ 1,58 bilhão em vendas mensais no Brasil em junho de 2026, após registrar R$ 5 milhões 13 meses antes. Os dados constam de relatório do banco BTG Pactual, que usa estimativas das consultorias Momentum Works e Tabcut. A plataforma estreou no país em maio de 2025.

Bastaram 13 meses para o TikTok Shop sair de R$ 5 milhões para R$ 1,58 bilhão em vendas mensais no Brasil, um salto de mais de 300 vezes. No ritmo registrado em junho de 2026, a loja da rede social de vídeos curtos já movimenta o equivalente a R$ 19 bilhões por ano no país. O valor é uma projeção anualizada do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) e não o total vendido até agora.

Só no primeiro semestre deste ano, o volume efetivamente transacionado na plataforma no país foi de cerca de US$ 1 bilhão. O banco usa estimativas das consultorias Momentum Works e Tabcut para o volume bruto de mercadorias vendidas (GMV, na sigla em inglês).

O relatório chega a poucos dias da Black Friday, a segunda da plataforma no país. O TikTok Shop estreou no Brasil em 8 de maio de 2025.

No primeiro semestre de 2026, o GMV brasileiro chegou a cerca de US$ 1 bilhão, quase 100 vezes mais que no mesmo período do ano anterior. O BTG ressalva que a base de comparação era praticamente nula.

O avanço no Brasil acompanha o ritmo da operação no resto do mundo. O GMV global do TikTok Shop somou US$ 50 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 92% em relação a igual período de 2025.

Em todo o ano de 2025, a plataforma havia movimentado US$ 64 bilhões. Para 2026, a Momentum Works projeta US$ 123 bilhões.

Os Estados Unidos voltaram a ser o maior mercado da plataforma e ultrapassaram a Indonésia. Entre as estreias mais recentes, Brasil e México são os destaques.

No Brasil, a venda é ao vivo

O modelo brasileiro se parece mais com o da China e do Sudeste Asiático do que com o americano. A principal diferença está no peso das transmissões ao vivo, o chamado live commerce.

Por aqui, cerca de 60% das vendas acontecem na vitrine tradicional da loja, dentro do aplicativo. Os vídeos curtos respondem por 20% e as lives, por outros 20%.

Nos Estados Unidos, a divisão é de cerca de 50% na loja, 40% em vídeos e 10% em lives. Ou seja, a participação das transmissões ao vivo nas vendas é o dobro no Brasil.

Para o BTG, o dado mostra que o consumidor brasileiro é receptivo a compras interativas, que juntam demonstração de produto, recomendação de influenciadores e promoções em tempo real. Os vídeos curtos atraem a atenção, enquanto as lives e a vitrine transformam o interesse em compra.

A plataforma tem mais de 100 mil vendedores no Brasil. Moda feminina e lingerie lideram as vendas, seguidas por beleza e cuidados pessoais. Juntas, essas categorias somam cerca de 30% do GMV.

A operação também depende de uma rede de criadores de conteúdo que recebem comissão sobre o que vendem. No primeiro semestre de 2026, cerca de 2,3 milhões de influenciadores participaram da plataforma no país.

A receita, porém, é concentrada. Só cerca de 200 criadores geraram mais de R$ 1 milhão em vendas no período.

A comissão média dos influenciadores varia de 9% a 12% no Brasil, contra 12% a 14% nos Estados Unidos. O custo se soma às taxas da plataforma, aos descontos promocionais, à logística e à produção de conteúdo, todos pagos pelo vendedor.

A ameaça a Mercado Livre, Shopee e Amazon

O avanço do TikTok Shop aumenta a disputa em um e-commerce já disputado. Segundo o BTG, a concorrência agora vai além das vendas e chega à atenção do consumidor.

Nos marketplaces tradicionais, a compra costuma começar com uma busca. No TikTok Shop, a demanda nasce do entretenimento e das recomendações do algoritmo, antes mesmo de o consumidor procurar o produto.

Para Mercado Livre, Shopee, Amazon e o varejo tradicional, a pressão deve aparecer em categorias como vestuário, beleza, acessórios e bem-estar. Já produtos de valor mais alto, que exigem mais confiança ou logística complexa, devem ser mais difíceis de conquistar.

A experiência do Sudeste Asiático pesa na análise. Na região, o TikTok Shop se tornou um dos principais concorrentes da Shopee.

As perguntas que ainda não têm resposta

O BTG aponta três dúvidas sobre o futuro da operação. A primeira é quanto do crescimento vem de adoção sustentável e quanto vem de incentivos promocionais.

A segunda é se compras de valor baixo garantem uma margem atrativa ao vendedor depois de comissões, descontos, frete e custos de conteúdo.

A terceira é se a plataforma consegue diversificar as categorias, aumentar a frequência de compra e ampliar a base de vendedores sem comprometer a rentabilidade.

Mesmo com essas incertezas, a conclusão do banco é que a relevância do TikTok Shop vai além do volume atual. Para os analistas, a plataforma traz um modelo de distribuição que une criação de conteúdo, descoberta e compra, e pode mudar a forma como o brasileiro compra pela internet.