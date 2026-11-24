A primeira versão de um relatório já não precisa começar em uma página em branco. Um profissional pode pedir à inteligência artificial que organize anotações ou proponha uma estrutura.

Depois, ainda é preciso decidir quais informações merecem chegar ao documento final.

O hábito ganhou escala no Brasil. Segundo o Índice de Confiança do Trabalhador, divulgado pelo LinkedIn em janeiro de 2026, a proporção de usuários da plataforma que declararam usar IA diariamente no trabalho passou de 17% para 35% em 18 meses, entre 2024 e 2025.

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O que os números dizem sobre a rotina?

O uso semanal avançou de 15% para 25%. O levantamento, feito com usuários do LinkedIn, oferece um panorama sobre a adoção da tecnologia entre os profissionais que utilizam a plataforma.

A pesquisa mostrou ainda que 79% dos participantes acreditam que a tecnologia aumenta sua eficiência. O percentual reflete a percepção dos entrevistados sobre os benefícios da IA no cotidiano profissional.

Os resultados indicam uma presença crescente da tecnologia no expediente, embora seus benefícios possam variar conforme a atividade desempenhada.

Onde a IA pode entrar no expediente?

Antes de uma reunião, a ferramenta pode transformar tópicos dispersos em uma pauta e apontar informações que faltam para discutir uma decisão.

Depois, pode organizar anotações em uma minuta, desde que alguém confira os acordos.

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Na comunicação, ajuda a produzir alternativas de texto para diferentes públicos. Nas planilhas, pode explicar fórmulas ou sugerir formas de examinar dados, mas os cálculos precisam ser testados.

A elaboração inicial pode ser acelerada, mas a revisão ganha espaço.

Como evitar que a ferramenta crie retrabalho?

Pedir um relatório sem fornecer contexto tende a gerar respostas genéricas. Instruções melhores especificam objetivo, público e materiais de referência.

Na revisão, vale conferir números, nomes e afirmações factuais. Respostas convincentes podem conter referências inexistentes ou interpretações equivocadas.

Informações confidenciais, por sua vez, precisam seguir as políticas internas antes de serem enviadas a serviços externos.

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O que muda na preparação profissional?

É preciso reconhecer quando a IA ajuda e quando apenas acrescenta etapas.

Uma medida é comparar entregas semelhantes feitas com e sem assistência de IA, observando qualidade, correções e tempo total, em vez de avaliar somente a velocidade do primeiro rascunho.

Segundo o LinkedIn, 56% dos respondentes afirmam contar com apoio da empresa para desenvolver conhecimentos sobre IA.

A formação pode ser direcionada às dificuldades percebidas no cotidiano, como formular pedidos mais precisos, verificar resultados e compreender os limites das ferramentas.