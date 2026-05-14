CEOs de Apple, Nvidia e Tesla participam de encontro entre Trump e Xi em Pequim

Executivos de algumas das maiores empresas dos Estados Unidos participaram nesta quinta-feira, 14, da reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim, em um movimento incomum para encontros bilaterais entre chefes de Estado.

Imagens divulgadas pela televisão estatal chinesa CCTV mostraram empresários entrando no Grande Palácio do Povo ao lado das delegações oficiais dos dois países.

Entre os executivos presentes estavam Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, além de Tim Cook, da Apple, e o CEO da Nvidia, Jensen Huang

Xi busca reforçar abertura econômica da China

Segundo a agência estatal Xinhua, Xi Jinping afirmou aos empresários americanos que as empresas dos Estados Unidos participaram “profundamente” do processo de abertura econômica da China e declarou que o país continuará ampliando o acesso ao mercado chinês.

O encontro ocorreu em meio à tentativa de estabilização das relações entre China e Estados Unidos, após meses de tensão envolvendo tarifas, semicondutores, terras raras e disputas geopolíticas.

Trump afirmou, segundo o jornal estatal Diário do Povo, que fez questão de levar a Pequim apenas os principais executivos das empresas convidadas, rejeitando representantes de segundo escalão.

O republicano disse que a presença dos CEOs demonstrava o “respeito” das companhias americanas pela China e por Xi Jinping.

Musk e Huang elogiaram reunião

Após o encontro, os empresários deixaram o Grande Palácio do Povo em direção ao comboio oficial da delegação americana.

Questionado por jornalistas sobre a reunião, Elon Musk respondeu que foi “maravilhoso, muitas coisas boas”.

Já Jensen Huang afirmou que as reuniões “foram bem” e declarou que “Xi e o presidente Trump foram incríveis”.

Tim Cook, por sua vez, apenas fez um sinal de paz seguido de um gesto positivo para os fotógrafos.

Delegação empresarial ampliou peso econômico da viagem

A delegação empresarial levada por Trump inclui ainda representantes da Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta e Goldman Sachs.

A presença dos executivos reforçou o caráter econômico da visita, embora a agenda também inclua discussões sobre a guerra envolvendo o Irã, a situação em Taiwan e o conflito na Ucrânia.

Após a cúpula bilateral, Trump e Xi visitaram juntos o Templo do Céu, complexo histórico construído no século XV em Pequim. Os dois líderes ainda participariam de um banquete de Estado oferecido pelo governo chinês.

*Com EFE