Como Huang convenceu Trump a liberar as vendas da Nvidia para a China

Jensen Huang, CEO da Nvidia, conseguiu uma vitória estratégica em Washington ao garantir que sua empresa possa vender para a China chips para inteligência artificial do modelo H200. A liberação foi anunciada na última semana, após meses de lobby, pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conhecido por seu estilo agressivo e domínio na arte da negociação.

A decisão representa uma reversão parcial da política anterior de restrições à exportação de semicondutores de alto desempenho para o mercado chinês, imposta por razões de segurança nacional. Com isso, a Nvidia, avaliada em mais de US$ 4 trilhões, evita perder espaço para concorrentes como a chinesa Huawei. Em contrapartida, o governo dos EUA ficará com 25% do valor das vendas realizadas ao país asiático.

Inicialmente cético sobre a utilidade do lobby em Washington, Huang intensificou sua atuação após o retorno de Trump à Casa Branca. Até então, a Nvidia mantinha uma presença mínima na capital norte-americana. Desde o início do ano, o executivo participou de pelo menos seis reuniões privadas com o presidente, além de conversas por telefone e viagens conjuntas ao exterior.

Huang também representou a Nvidia na cúpula da Casa Branca sobre IA, em julho, e, em outubro, contribuiu financeiramente para a construção de um novo salão de festas na residência presidencial.

Estratégia direta com apoio do governo

O contato inicial foi facilitado por Howard Lutnick, secretário de Comércio dos EUA, que classificou Huang e a Nvidia como “tesouros nacionais” e ofereceu acesso direto à administração. O CEO também contou com o apoio de Robert O’Brien, ex-assessor de Trump para segurança nacional, na formulação dos argumentos da empresa junto ao Congresso.

Em sua, por enquanto, bem-sucedida negociação, a empresa adotou uma estratégia fora do padrão: evitou grandes firmas de lobby e montou uma equipe interna, liderada por Tim Teter, diretor jurídico, com nomes ligados ao círculo republicano.

Huang defende que bloquear a venda de chips dos EUA para a China apenas aceleraria o desenvolvimento da indústria chinesa. Segundo ele, a presença da Nvidia no país é essencial para manter a liderança norte-americana no setor e, ao mesmo tempo, assegurar a dependência tecnológica das empresas chinesas em relação aos Estados Unidos.

No entanto, apesar da vitória, a liberação enfrenta resistência de parlamentares de ambos os partidos. Um projeto bipartidário tenta limitar futuras permissões, principalmente temendo que a Casa Branca autorize, no futuro, a exportação de modelos mais potentes, como os chips Blackwell.