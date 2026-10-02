Nvidia renova recorde e se aproxima dos US$ 6 trilhões em valor de mercado

A Nvidia (NVDA) ficou mais perto de se tornar a primeira empresa a alcançar US$ 6 trilhões em valor de mercado nesta sexta-feira, 2, após suas ações renovarem o recorde intradiário e levarem a capitalização da companhia a US$ 5,6 trilhões. Os papéis chegaram a subir 3%, mas reduziram os ganhos ao longo do pregão e fecharam em alta de 1,34%, a US$ 233,95.

No pico da sessão, a companhia chegou a uma capitalização de aproximadamente US$ 5,6 trilhões , ficando menos de US$ 400 bilhões abaixo da marca de US$ 6 trilhões, um patamar inédito entre empresas.

A valorização desta sexta-feira amplia a recuperação das ações desde o fim de julho. No período, os papéis acumulam alta de cerca de 23%, depois de uma onda de vendas de dois meses ter eliminado mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado da Nvidia.

Nvidia volta a ganhar força

A retomada ganhou força nas últimas semanas com o otimismo de que agentes de inteligência artificial, como o Muse, da Meta Platforms, possam ampliar a demanda por semicondutores. Na segunda-feira, 28, a Nvidia também anunciou um aumento recorde de US$ 150 bilhões em seu programa de recompra de ações, dando novo impulso aos papéis.

A companhia também apresentou na segunda-feira um novo sistema de segurança de IA de dupla camada, desenvolvido para impedir que agentes de inteligência artificial apresentem comportamentos maliciosos. Segundo a Nvidia, a tecnologia teria evitado uma recente violação de segurança da Hugging Face pelos modelos da OpenAI.

O movimento ocorre após meses de mudanças nas expectativas em relação ao mercado de inteligência artificial, com investidores questionando os volumes de recursos que empresas vêm destinando à infraestrutura de IA e os riscos de segurança associados à tecnologia.

No acumulado de 2026, as ações da Nvidia sobem cerca de 25%. Com isso, a empresa caminha para o quarto ano consecutivo de retornos de dois dígitos.