Nvidia exige rastreamento de chips para novos parceiros no Sudeste Asiático

RESUMO ＋ A Nvidia passou a exigir monitoramento de novos parceiros de nuvem no Sudeste Asiático, segundo a Bloomberg. O Fleet Intelligence acompanha o funcionamento dos equipamentos e reúne informações sobre a infraestrutura. A iniciativa ocorre após investigações americanas descreverem compras de US$ 2,5 bilhões em servidores por uma empresa usada como intermediária na região. A Nvidia afirma que o software de monitoramento não altera a operação dos chips.

A Nvidia passou a exigir monitoramento de chips de novos parceiros de nuvem no Sudeste Asiático para combater o contrabando à China. A informação foi divulgada pela Bloomberg nesta sexta-feira, 6.

A adesão ao Fleet Intelligence tornou-se condição para receber o selo Nvidia Cloud Partner, segundo a agência. É mais um controle sobre a circulação de chips avançados fora da China.

O selo identifica fornecedores que oferecem capacidade de computação em nuvem com a tecnologia da fabricante. São empresas às quais um desenvolvedor pode recorrer para treinar ou executar uma IA sem comprar e instalar os servidores por conta própria.

O selo de parceiro vira incentivo ao monitoramento

O programa permanece voluntário fora dessa condição, segundo a Bloomberg. Não está claro se a exigência alcançará parceiros já credenciados.

O monitoramento virou condição para novos parceiros de nuvem no Sudeste Asiático.

O negócio desses fornecedores ganhou importância com a corrida por capacidade de IA. Em vez de montar um centro de dados inteiro, uma empresa pode contratar acesso remoto a processadores preparados para tarefas que exigem muitos cálculos simultâneos.

A própria Nvidia apresenta os Cloud Partners como uma rede de provedores de infraestrutura de IA. O programa inclui fornecedores como Lambda e Nebius, que vendem acesso à capacidade instalada em seus centros de dados.

Como o software acompanha os chips

O Fleet Intelligence foi disponibilizado pela Nvidia em maio. Um programa instalado nos servidores envia informações para um painel em nuvem, onde o operador acompanha uso, temperatura, consumo de energia e falhas. Assim, pode identificar desde uma máquina ociosa até um componente que começa a apresentar problemas.

A documentação técnica descreve também a organização dos equipamentos por localização física ou ambiente de nuvem. O serviço é gratuito para proprietários e operadores de GPUs de data center e para clientes que alugam essa capacidade.

A verificação de localização já aparecia em uma tecnologia revelada pela Reuters em dezembro de 2025. Segundo a agência, o tempo de comunicação com servidores da Nvidia permitia estimar o país em que um chip operava.

Segundo a Nvidia, o monitoramento lê informações dos equipamentos, mas não muda seu funcionamento.

Ao apresentar a ferramenta, a fabricante afirmou que suas GPUs não têm um mecanismo de desligamento remoto ou rastreadores físicos embutidos. O serviço depende de software instalado pelo cliente, que compartilha métricas com a nuvem.

Por que o Sudeste Asiático está no centro da fiscalização

A rota aparece em investigações americanas sobre desvio de servidores. Em uma denúncia apresentada em março, o Departamento de Justiça descreveu um esquema em que equipamentos saíam dos Estados Unidos, passavam por Taiwan e pelo Sudeste Asiático e eram enviados à China em caixas sem identificação.

Segundo os promotores, a empresa intermediária comprou cerca de US$ 2,5 bilhões em servidores entre 2024 e 2025. Desse circuito, aproximadamente US$ 510 milhões em equipamentos teriam sido desviados para a China em poucas semanas, entre o fim de abril e meados de maio de 2025.

A acusação também descreve o uso de réplicas de servidores para enganar inspeções. São alegações apresentadas à Justiça, não uma conclusão de culpa dos acusados.

Ao mesmo tempo, a região abriga centros de dados que atendem clientes de outros países à distância. A diferença importa: alugar capacidade de processamento fora da China não significa enviar os chips fisicamente ao país.

Para a Nvidia, a fiscalização se soma a um mercado já limitado por licenças de exportação e dificuldades de abastecimento. Nesta semana, a Bloomberg informou que compradores chineses esperam receber apenas uma pequena parcela dos chips encomendados. O rastreamento acrescenta uma pergunta ao negócio: além de quem compra, onde o equipamento permanece depois da venda.