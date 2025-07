Trump e big techs lançaram plano de US$ 500 bi para IA — mas o projeto emperrou

Uma das primeiras ações de Donald Trump assim que retornou à Casa Branca foi anunciar um mega projeto de infraestrutura para inteligência artificial nos Estados Unidos. Comparado à construção de ferrovias no século XIX, a iniciativa Stargate é uma joint venture de US$ 500 bilhões entre OpenAI, Softbank e Oracle, mas ainda enfrenta dificuldades para sair do papel.

Até o momento, seis meses após o anúncio, o projeto ainda não fechou nenhum contrato de data center e foi forçado a reduzir suas expectativas. A principal dificuldade está nas negociações entre OpenAI e SoftBank, envolvendo, inclusive, os locais para a construção dos data centers, conforme noticiado pelo Wall Street Journal.

Enquanto, inicialmente, o projeto previa um investimento imediato de US$ 100 bilhões, agora a meta é construir uma pequena estrutura em Ohio até o final deste ano – um plano bem mais modesto do que o proposto em janeiro, que envolvia uma infraestrutura mais ampla em várias regiões do país.

Após o firmamento da parceria, o SoftBank fez um investimento recorde de $30 bilhões na OpenAI, interessado em aumentar sua participação na infraestrutura de IA. Enquanto isso, a criadora do ChatGPT tem selado outros acordos, incluindo um com a Oracle para fornecer 4,5 gigawatts de capacidade e outro com o Google para utilizar seus serviços de nuvem.

Apesar do andamento lento do Stargate, o projeto segue sendo visto como uma peça fundamental na estratégia do governo dos EUA para liderar a corrida global por IA, especialmente em relação à China. Com o apoio de parceiros como Oracle e MGX – veículo de investimentos dos Emirados Árabes Unidos –, o projeto visa atender à crescente demanda por capacidade de computação necessária para a IA.

O que esperar nas próximas semanas?

Na próxima semana, Trump deve anunciar seu “plano de ação” para manter os EUA na liderança da corrida global por IA, especialmente em relação à China. Ainda não se sabe o futuro da iniciativa Stargate, mas são esperados novos investimentos e maior pressão sobre empresas de IA consideradas “woke”, a fim de garantir alinhamento às exigências da administração para fechar contratos governamentais.

Enquanto isso, Sam Altman, CEO da OpenAI, está cada vez mais próximo de Donald Trump, mas a estrutura da empresa ainda é motivo de controvérsias. Recentemente, sua comissão consultiva reconheceu a importância da tecnologia sendo desenvolvida e, por isso, recomendou que a OpenAI permaneça sob controle de uma organização sem fins lucrativos.

Por outro lado, Masayoshi Son, fundador e CEO do SoftBank, tem reforçado seu compromisso com a IA. No final de junho, ele declarou que pretende continuar à frente dos negócios por mais uma década, embora, mesmo sem indicar nomes, tenha destacado que já existem potenciais sucessores dentro de seu grupo.