Aos 25 anos e sem diploma, ele criou startup de chips de IA avaliada em US$ 3,3 bi

James Dacombe tem 25 anos, nunca concluiu o ensino médio e, segundo matéria publicada na Forbes, tornou-se o bilionário self-made mais jovem da Europa. A trajetória do britânico mostra como uma startup de chips voltados para inteligência artificial pode transformar rapidamente o patrimônio de um empreendedor iniciante.

Fundador da Olix, empresa britânica de chips para inteligência artificial, Dacombe viu o valor da companhia triplicar em seis meses, alcançando US$ 3,3 bilhões após uma nova rodada de investimento.

Uma trajetória fora do padrão

Nascido em Harrogate, no norte da Inglaterra, Dacombe começou a programar sozinho aos 13 anos, criando sites e aplicativos ainda na escola.

Aos 16 anos, abandonou o ensino médio após apenas dois dias de aula. Um ano depois, fundou a CoMind, empresa de tecnologia médica voltada ao monitoramento cerebral não invasivo.

Em vez de cursar uma faculdade, entrou para o programa de bolsas do investidor Peter Thiel, voltado a jovens empreendedores, com financiamento e mentoria para quem decide empreender no lugar de seguir a trajetória acadêmica tradicional.

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A aposta nos chips de inferência

Em 2024, Dacombe fundou a Olix, dedicada a criar chips de inferência, componentes especializados na etapa final do processamento de modelos de inteligência artificial, quando o sistema já treinado aplica o que aprendeu para gerar respostas.

A proposta é dividir esse processamento entre chips especializados em diferentes tarefas, de forma parecida com uma linha de produção industrial, tornando a inteligência artificial mais barata, rápida e eficiente em energia.

Uma rodada que triplicou o valor da empresa

Em agosto de 2026, a Olix captou US$ 312 milhões em uma rodada que elevou sua avaliação para US$ 3,3 bilhões, o triplo do valor registrado seis meses antes. Entre os investidores estão:

Fundomo, fundo de investimento de Nova York

Arm, projetista de chips listada na Nasdaq

Hudson River Trading, fundo quantitativo americano

Reed Hastings, cofundador da Netflix

Sovereign AI, fundo do governo britânico para empresas de inteligência artificial

Dacombe detém cerca de 30% da Olix, o que elevou seu patrimônio pessoal a mais de US$ 1 bilhão. Ele também mantém participação na CoMind, que captou US$ 102,5 milhões em 2025.

O que essa trajetória mostra para quem está construindo carreira

A história de Dacombe não é um roteiro replicável, mas traz pontos de atenção para profissionais que acompanham a evolução da inteligência artificial no mercado:

Especialização técnica fora dos caminhos tradicionais de formação pode abrir espaço em setores de alta demanda, como infraestrutura de inteligência artificial

Programas alternativos de capacitação e mentoria ganham peso como forma de acelerar projetos e carreiras

O mercado de chips para inteligência artificial segue atraindo investimento pesado, com espaço para novos entrantes e profissionais especializados

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