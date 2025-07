xAI, Anthropic, Google e OpenAI fecham contrato de US$ 200 milhões cada com governo dos EUA

Apesar das ameaças de Donald Trump de encerrar seus contratos governamentais, Elon Musk garantiu mais um polpudo acordo com o governo dos EUA, no valor de até US$ 200 milhões. A vencedora da vez é sua empresa de inteligência artificial, a xAI, que lançou o “Grok for Government”, um serviço baseado em seu chatbot e projetado para oferecer soluções de ponta ao Departamento de Defesa (DoD).

Com isso, a xAI se posiciona como uma das principais empresas de IA de fronteira a colaborar com os militares na melhoria da segurança nacional. Além dela, Anthropic, Google e OpenAI também receberam cada uma um contrato de mesmo valor. O objetivo das parcerias é permitir que o DoD aproveite a tecnologia e a expertise das principais empresas de IA dos EUA para desenvolver sistemas avançados em diversas áreas de defesa.

Embora o anúncio tenha sido breve, foi destacada a importância da IA na estratégia futura dos militares. O Escritório Digital e de IA (CDAO) do DoD já discutia essas concessões voltadas para a "IA de fronteira" desde pelo menos dezembro de 2024. O foco é acelerar a adoção de IA generativa em toda a estrutura da pasta, buscando modernizar sua infraestrutura e melhorar sua capacidade de resposta a ameaças emergentes.

Enquanto a segurança nacional é uma preocupação crescente para o governo dos EUA, levando a restrições como a limitação da exportação de tecnologias para a China, contratos governamentais se tornam uma fonte estável e segura de recursos para as empresas de IA, que estão desenvolvendo soluções personalizadas para esse setor.

O que representa o contrato para a xAI?

Para a xAI, o contrato representa um marco crucial na expansão de seus negócios governamentais. Além do acordo com o DoD, os produtos da xAI agora estão disponíveis para compra por meio do General Services Administration (GSA), o que permite que todas as agências federais acessem sua tecnologia.

Como parte de sua oferta, o modelo Grok 4, conhecido por suas avançadas capacidades de raciocínio e amplo pré-treinamento, será disponibilizado ao governo dos EUA. Musk apresentou a atualização como “mais inteligente do quase todos os estudantes de pós-graduação”.

Além disso, a xAI fornecerá modelos exclusivos, adaptados para segurança nacional e aplicações científicas críticas, a agências específicas. Assim, a empresa consolida seu papel na moldagem do futuro da IA no setor público, cerca de uma semana após seu chatbot mais avançado ter publicado mensagens estereotipadas e antissemitas, pelas quais se desculpou na sequência.