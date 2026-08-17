3 comandos do Claude que podem transformar a forma como você aprende qualquer assunto (Imagem gerada por IA/Exame)
Jornalista
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15h11.
Última atualização em 20 de agosto de 2026 às 10h01.
Aprender uma nova habilidade exige mais do que encontrar informações. É preciso organizar o conteúdo, entender os conceitos e verificar se o conhecimento foi realmente assimilado.
A inteligência artificial pode ajudar nesse processo. No caso do Claude, uma estratégia é usar prompts que façam a ferramenta atuar como planejador, professor e avaliador.Já é possível burlar a marca d'água invisível do Claude
A própria Anthropic apresenta o Claude para educação como um parceiro de aprendizagem, com recursos baseados em perguntas socráticas, explicações e atividades que estimulam o raciocínio do usuário.
Antes de continuar, conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul com a EXAME por R$ 37 e desenvolva conhecimentos para aplicar inteligência artificial no trabalho.
Em vez de perguntar diretamente sobre um assunto, comece pedindo que a ferramenta organize o caminho necessário para dominá-lo.
Use este comando:
"Quero aprender [ASSUNTO]. Meu nível atual é [INICIANTE/INTERMEDIÁRIO/AVANÇADO]. Crie um plano de aprendizagem dividido em etapas, começando pelos fundamentos e avançando para aplicações práticas. Para cada etapa, indique o que preciso saber, um exemplo profissional e um exercício para verificar meu entendimento."
O resultado funciona como um mapa de estudos. Para um profissional que quer aprender análise de dados, por exemplo, o Claude pode separar fundamentos de estatística, planilhas, visualização, SQL e interpretação de indicadores.
Isso evita começar por conteúdos avançados sem dominar os conceitos necessários.
Depois de definir o caminho, peça para a ferramenta assumir o papel de tutor. O objetivo não é apenas receber respostas, mas ser levado a raciocinar sobre o assunto.
"Atue como meu professor de [ASSUNTO]. Explique um conceito por vez usando exemplos práticos. Depois de cada explicação, faça uma pergunta para testar meu entendimento. Não revele a resposta antes de eu tentar. Adapte a dificuldade de acordo com minhas respostas."
Esse formato se aproxima do método socrático, no qual perguntas são usadas para estimular o raciocínio em vez de simplesmente entregar a solução. A Anthropic destaca essa abordagem em seus recursos educacionais.
Para quem trabalha, a técnica pode ser aplicada a temas como liderança, programação, finanças, marketing ou inteligência artificial.
Quer aprender a usar IA de forma mais estratégica no trabalho? O Pré-MBA em IA Saint Paul + EXAME custa R$ 37 e apresenta conceitos e aplicações da tecnologia para profissionais.
O terceiro comando serve para descobrir se você realmente aprendeu ou apenas reconheceu uma explicação.
"Agora teste meu conhecimento sobre [ASSUNTO]. Faça 10 perguntas, começando pelas mais simples e aumentando a dificuldade. Misture questões conceituais e situações práticas. Espere minha resposta antes de corrigir. No final, identifique meus pontos fortes, minhas lacunas e quais conceitos devo revisar."
A lógica é importante porque testar o conhecimento pode revelar lacunas que passam despercebidas durante uma leitura.
A própria Anthropic recomenda o uso de questões práticas, guias de estudo e explicações de conceitos como formas de utilizar Claude em contextos educacionais.
Os prompts funcionam melhor quando são usados em sequência:
O processo também pode ser repetido. Depois do teste, peça ao Claude para identificar os assuntos em que você teve mais dificuldade e montar uma nova sessão de estudo exclusivamente sobre eles.
Para profissionais, a principal aplicação está em transformar um tema amplo em aprendizado orientado a objetivos. Em vez de pedir simplesmente "explique IA", por exemplo, é possível definir que o objetivo é entender ferramentas de IA generativa para aplicar em uma rotina de marketing.
Usar Claude como tutor não elimina a necessidade de verificar informações. A ferramenta pode produzir respostas incorretas ou simplificadas, especialmente em assuntos técnicos, jurídicos, financeiros ou científicos.
Por isso, quando o conteúdo tiver impacto profissional relevante, vale confrontar conceitos e dados com fontes confiáveis, documentos oficiais e materiais especializados.
Também é importante não transformar o processo em uma sequência de perguntas e respostas passivas. O objetivo é usar a IA para organizar, explicar e testar o conhecimento, enquanto a pessoa continua responsável pelo raciocínio e pela avaliação das informações.
Para quem quer aprofundar o uso profissional da inteligência artificial, o Pré-MBA em IA da Saint Paul com a EXAME está disponível por R$ 37.