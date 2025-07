Trump prepara ordem executiva contra 'IA woke' e busca neutralidade nos contratos federais

Após encerrar programas de diversidade e inclusão logo no início do mandato, a administração de Donald Trump está avançando em sua cruzada contra o que considera ser o movimento “woke”, agora direcionando sua atenção à inteligência artificial.

Essa ação ocorre em um contexto de crescente importância de contratos governamentais para financiar o desenvolvimento de IA e da necessidade de parcerias para a adoção dessa tecnologia no setor público.

De acordo com o Wall Street Journal, oficiais da Casa Branca estão preparando uma ordem executiva direcionada a empresas de tecnologia que, segundo eles, operam com modelos de IA “woke”. O objetivo é garantir que receptoras de contratos federais sejam politicamente neutras e imparciais, combatendo o que a administração vê como modelos de IA excessivamente liberais.

Nos últimos anos, com o crescimento e a popularização de chatbots como o Gemini do Google, alguns conservadores argumentam que esses modelos são politicamente inclinados à esquerda.

A polêmica aumentou após respostas da IA que geraram reações negativas, como a representação de George Washington como negro ou nazistas sendo mostrados de forma racialmente diversa.

Esse tipo de falha motivou críticas, especialmente em relação ao possível impacto nos consumidores ou à existência de viés da tecnologia.

O que esperar da ordem executiva?

Sendo formulada por David Sacks e Sriram Krishnan, dois dos principais assessores de política de IA da Casa Branca, a ordem executiva deve ter implicações de longo alcance, obrigando os desenvolvedores de IA a tomar cuidados extras com seus modelos.

Como as IAs são treinadas com grandes volumes de dados da internet, as “alucinações” — respostas incorretas ou inesperadas — podem ser difíceis de rastrear, tornando a compreensão da origem do problema mais complexa.

Essa ordem faz parte de um conjunto de medidas que será divulgado na próxima semana, juntamente com o "plano de ação" de Trump para manter a liderança dos EUA na corrida global da IA, especialmente contra a China.

Outro aspecto do plano será promover as exportações de chips e ferramentas de IA desenvolvidas no país para aliados, além de acelerar a construção de data centers e a produção da energia necessária para sustentar essa infraestrutura.

Apesar da controvérsia em torno da ordem, que pode ser vista como uma forma de favorecer certos desenvolvedores, ela reflete a crescente preocupação do governo com o viés ideológico nas tecnologias de IA e seu impacto na política nacional.