Trump anuncia investimento de US$ 500 bilhões em infraestrutura para inteligência artificial nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar um investimento de US$ 500 bilhões em infraestrutura para inteligência artificial (IA) no país, em parceria com a Oracle, a OpenAI, dona do ChatGPT, e o Softbank.

A joint-venture das três empresas, batizada de Stargate, será destinada à construção da maior infraestrutura de IA da história.

Liderado pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, o presidente do SoftBank, Masayoshi Son, e o chairman da Oracle, Larry Ellison, o projeto contará com um investimento inicial de US$ 100 bilhões, com planos de escalar para até meio trilhão nos próximos anos.

A iniciativa visa desenvolver data centers, infraestrutura digital e física, além de outros elementos necessários para suportar os avanços em IA.

“Isso não seria possível sem o apoio de sua administração, senhor presidente”, afirmou Altman durante evento transmitido ao vivo ao lado do presidente Trump. "Estou empolgado por podermos fazer isso nos Estados Unidos da América. Acredito que este será o projeto mais importante desta era."

O projeto Stargate

Ellison anunciou que o primeiro projeto do Stargate, um gigantesco data center de quase 100 mil metros quadrados, já está em construção no Texas. A infraestrutura é considerada crucial para viabilizar o processamento de grandes volumes de dados necessários para a evolução da IA.

A Oracle, uma das maiores operadoras de data centers nos EUA, fornecerá expertise no setor, enquanto o SoftBank garantirá os recursos financeiros para sustentar a ambiciosa expansão.

Altman enfatizou que o desenvolvimento da infraestrutura de IA é essencial para a manutenção da liderança dos EUA frente à concorrência chinesa no setor.

“Precisamos da melhor infraestrutura de IA do mundo para garantir que lideremos não só na tecnologia, mas também em capacidades econômicas e militares”, afirmou Altman.

A OpenAI também publicou recentemente um relatório pedindo ao governo uma estratégia nacional para atrair investimentos globais em IA, destacando que US$ 175 bilhões estão disponíveis em fundos internacionais esperando por projetos na área.