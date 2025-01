SoftBank deve ultrapassar Microsoft como maior investidor da OpenAi

O SoftBank Group está negociando um investimento entre US$ 15 bilhões e US$ 25 bilhões (cerca de R$ 87,8 bilhões a R$ 146,4 bilhões na cotação atual) na OpenAI. Se concretizada, a operação tornaria a empresa japonesa a maior investidora da startup de inteligência artificial, ultrapassando a Microsoft.

O aporte seria adicionado aos US$ 15 bilhões já prometidos anteriormente no âmbito do Projeto Stargate, uma parceria que busca expandir a infraestrutura de data centers para atender à crescente demanda da OpenAI. No entanto, segundo a Bloomberg, as negociações ainda estão em fase inicial.

Mesmo sem um acordo fechado, a possível injeção de capital impulsionou ações de empresas asiáticas do setor de semicondutores. A Advantest Corp, fornecedora de equipamentos para chips, fechou com alta de 3,22% no pós-mercado desta madrugada. Já os papéis do SoftBank não acompanharam esse movimento e caíram 1% na manhã desta quinta-feira no Japão.

Concorrência da DeepSeek

O recuo das ações do SoftBank pode estar relacionado ao impacto da DeepSeek, uma startup chinesa que abalou o mercado de tecnologia nesta semana. A empresa lançou um novo modelo de IA gratuito e de código aberto, que exige menor poder computacional para treinamento, reduzindo significativamente os custos de desenvolvimento em comparação às concorrentes americanas.

Essa inovação levantou dúvidas sobre a necessidade crescente de data centers, uma área essencial para a OpenAI. Como reflexo dessa incerteza, a Nvidia, líder na produção de chips para IA, acumulou perdas de quase 17% no início da semana.

SoftBank e OpenAI: uma longa relação

O SoftBank tem uma longa trajetória de investimentos em IA. Desde 2017, seu Vision Fund tem financiado diversas startups do setor. As negociações com a OpenAI começaram em 2019, quando o CEO do SoftBank, Masayoshi Son, ofereceu US$ 1 bilhão em investimento para Sam Altman, CEO da OpenAI — proposta que não foi concretizada.

Mesmo assim, o diálogo continuou, e o Vision Fund posteriormente investiu US$ 500 milhões na startup. Além disso, em dezembro de 2024, a empresa organizou uma licitação de US$ 1,5 bilhão para compra de ações de funcionários da OpenAI.

Projeto Stargate: a aposta bilionária para infraestrutura de IA

Em 21 de janeiro de 2024, o então presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a criação do Projeto Stargate, uma parceria entre SoftBank, OpenAI, Oracle e MGX. O objetivo é formar uma joint venture sediada no Texas, focada na construção de data centers e infraestrutura de IA para dar suporte à OpenAI e ao ChatGPT.

O investimento inicial do Stargate será de US$ 100 bilhões, podendo alcançar US$ 500 bilhões nos próximos quatro anos — cerca de R$ 2,9 trilhões.

Atualmente, a OpenAI depende da Microsoft para suas necessidades de processamento e armazenamento na nuvem. A nova joint venture busca reduzir essa dependência e ampliar a capacidade de treinamento de modelos de IA, especialmente diante da concorrência emergente, como a DeepSeek.

Incertezas sobre o Stargate

A viabilidade do Projeto Stargate, no entanto, tem sido questionada. Elon Musk, líder do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (DOGE, na sigla em inglês) e aliado de Trump, além de outros gigantes do setor, demonstraram ceticismo quanto à capacidade de financiamento da iniciativa.

O SoftBank, por exemplo, tinha cerca de US$ 25 bilhões em caixa até setembro de 2023 — praticamente o mesmo valor prometido no novo investimento para a OpenAI. Além disso, Masayoshi Son já havia se comprometido a investir US$ 100 bilhões nos EUA durante o próximo mandato presidencial, incluindo o Stargate.

Para cumprir suas promessas financeiras, o SoftBank pode precisar liquidar participações em diversas empresas, incluindo sua fatia de 90% na Arm Holdings Plc, fabricante de chips.