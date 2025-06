OpenAI fecha acordo para usar serviço de nuvem do Google

Para atender à crescente demanda por capacidade computacional para seus modelos de inteligência artificial, a OpenAI firmou uma parceria com o serviço de nuvem da Alphabet, o Google Cloud. A surpreendente colaboração entre duas das maiores competidoras no mercado de IA foi negociada durante meses e fechada em maio, segundo Reuters.

Com essa parceria, o Google fornecerá mais recursos para treinar e rodar os modelos da OpenAI, consolidando sua posição no mercado de nuvem, enquanto a desenvolvedora do ChatGPT diversifica suas fontes de infraestrutura além da parceria com a Microsoft.

Essa colaboração surge em um momento no qual chatbots de IA têm gerado desafios ao modelo de negócio do Google, tornando-se uma ameaça ao domínio da empresa no mercado de buscas. No entanto, o movimento demonstra a disposição de ambos os gigantes tecnológicos em superar a competição para atender à demanda crescente por computação.

Além dessa colaboração, a OpenAI também tem expandido suas parcerias e ampliado sua infraestrutura por meio de acordos com empresas como SoftBank e Oracle – parceiras no projeto Stargate, estimado em US$ 500 bilhões. A movimentação visa reduzir a dependência de provedores externos de hardware como a Microsoft, que tem sido um parceiro-chave.

Por sua vez, o Google tem ampliado o uso de suas unidades de processamento de tensor (TPUs), um hardware dedicado que era anteriormente exclusivo para uso interno. Essa expansão tem permitido a conquista de grandes clientes, como a Apple, além de startups como a Anthropic, que competem diretamente com a OpenAI.

Retorno para os investimentos bilionários

Esse acordo entre OpenAI e Google também reflete a pressão sobre a Alphabet para demonstrar retornos financeiros que compensem seus gastos pesados em IA, que devem atingir US$ 75 bilhões em 2025.

Enquanto expande sua presença no mercado de inteligência artificial e integra a tecnologia à sua principal fonte de receita, a publicidade, o Google visa manter sua competitividade frente a rivais no serviço de nuvem, como Amazon e Microsoft.