O novo poder de Sam Altman: líder da OpenAI vira pivô da disputa entre EUA e China pela IA

Durante a posse de Donald Trump, Sam Altman, CEO da OpenAI, ficou um pouco mais longe dos holofotes, sentado em uma sala secundária, enquanto outros nomes de peso, como Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google) e Elon Musk (Tesla, X, xAI), estiveram logo atrás do presidente. Sete meses depois, no entanto, Altman está cada vez mais próximo de Trump e mais distante dos democratas, aproveitando a saída de Musk do governo.

Ao longo desse processo, o CEO teve diversas interações com Trump, incluindo jantares e reuniões, que o colocaram em posição de destaque nas relações com o presidente. Sob sua liderança, a OpenAI busca estreitar laços com o governo dos EUA para garantir contratos, apoio em planos de infraestrutura de IA, influenciar decisões regulatórias e enfrentar a crescente concorrência da China.

Essa aproximação de Altman com Trump reflete uma mudança estratégica para a expansão da OpenAI, que quer se posicionar à frente de gigantes como o Google e assegura posição de liderança na disputa global pelo futuro da IA. Embora haja diferenças ideológicas entre eles, a parceria se baseia no avanço da tecnologia e na construção de uma infraestrutura que mantenha os EUA na vanguarda da inovação.

Altman agora é republicano?

A mudança de política de Altman é notável, dado seu histórico de apoio ao Partido Democrata. Recentemente, no dia da independência dos EUA (4 de julho), o CEO da OpenAI postou no X que agora se considera “politicamente sem lar”. No entanto, ele ainda não se diz um republicano convicto, apesar de admitir que pode apoiar e votar em candidatos do partido nas próximas eleições.

Altman declarou que a atual plataforma democrata não representa mais seus valores, especialmente em questões econômicas e de mercado. A filosofia "tecnocapitalista", que defende a criação e posterior distribuição de riqueza por meio da inovação tecnológica, agora parece mais alinhada aos princípios do Partido Republicano.