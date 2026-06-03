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Suno consegue US$ 400 mi em rodada de investimento e passa a valer US$ 5,4 bi

A empresa também anunciou que deve lançar nos próximos meses seu primeiro modelo produzido com parceria da indústria musical

Ramana Rech
Ramana Rech

Redatora

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14h19.

Última atualização em 3 de junho de 2026 às 14h21.

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A startup Suno arrecadou US$ 400 milhões em rodada de investimento de Série D e alcançou uma avaliação de US$ 5,4 bilhões, anunciou em nota publicada nesta quarta-feira, 3. A startup informou também que, nos próximos meses, deve lançar seu primeiro modelo desenvolvido em parceria com a indústria musical.

A rodada foi liderada por Bond Capital, IVP, Forerunner, Union Square Ventures, Alkeon e Quiet. Também trouxe aporte dos investidores que já participavam: Matrix, Lightspeed, Menlo Ventures e Schroders Capital.

A Suno tem uma plataforma que permite aos usuários criarem músicas a partir de comandos simples, em que podem indicar gênero, tema e referência sonora que desejam. Isso, porém, tem provocado reação da indústria musical, com processos judiciais sobre uso indevido de músicas.

O crescimento da startup chama atenção. Até 2024, ela valia cerca de US$ 500 milhões. Já em novembro de 2025, a empresa conseguiu captar US$ 250 milhões, o que elevou sua avaliação para US$ 2,45 bilhões. Segundo a Suno, 100 milhões de pessoas já utilizaram a plataforma para gerar música.

“Esse financiamento nos ajudará a acelerar o que mais importa: ajudar mais pessoas a se expressarem por meio da música, ao mesmo tempo em que continuamos ampliando as possibilidades para artistas e criadores na Suno”, disse a empresa em nota.

Expansão da música gerada por IA

As ferramentas de produção de música por IA têm se expandido e se popularizado. Um exemplo disso é que músicas feitas por IA representam 44% dos envios diários para a plataforma Deezer, segundo levantamento do streaming divulgado em abril.

Recentemente, o Spotify, em parceria com a gravadora Universal, apresentou uma ferramenta baseada em IA com a qual usuários podem criar covers e remix de músicas.

A expansão das faixas geradas por IA gerou processos judiciais de grandes gravadoras contra a Suno, entre elas Sony e Universal, que ainda não foram encerrados, por uso indevido do catálogo para treinamento do algoritmo. A startup, porém, conseguiu chegar a um acordo com a Warner Music Group em novembro do ano passado ao firmar uma parceria para o desenvolvimento de modelos licenciados.

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