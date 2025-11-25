A startup que desafiou as gravadoras e virou um negócio de US$ 2,45 bilhões em IA

A Suno, plataforma de música gerada por inteligência artificial, acaba de alcançar uma avaliação de US$ 2,45 bilhões após captar US$ 250 milhões. O avanço, impulsionado por nomes como Menlo Ventures e NVentures, da Nvidia, reacende o confronto entre startups de IA e as maiores gravadoras do mundo. As informações foram retiradas de The Wall Street Journal.

O salto chama atenção: no ano passado, a startup valia cerca de US$ 500 milhões. Agora, apoiada por investidores como Hallwood Media, Lightspeed, Matrix e NVentures, o braço de venture capital da Nvidia, a empresa se posiciona no centro de uma transformação tecnológica que afeta toda a cadeia criativa.

Suas receitas já chegam a US$ 200 milhões por ano, principalmente por meio de assinaturas que dão acesso a ferramentas capazes de gerar músicas a partir de comandos de texto.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui



Qual o diferencial nessa startup?

A Suno oferece desde recursos gratuitos até uma estação de edição com nível profissional.

Mikey Shulman, cofundador e CEO da Suno, resume a ambição da companhia: ampliar o acesso a ferramentas de criação musical e estimular a produção ativa de conteúdo.

Segundo ele, há espaço para que mais pessoas participem desse ecossistema, e isso redefine operações, modelos de negócio e relações entre consumidores e marcas.

A rápida expansão da IA na música também abriu disputas jurídicas.

Os três maiores grupos de gravadoras, Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music Group, processaram a Suno e outra startup do setor, a Udio, acusando-as de usar músicas protegidas por direitos autorais para treinar seus modelos.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Em outubro, a Universal e a Udio resolveram o impasse e anunciaram uma nova plataforma da Udio, baseada apenas em músicas licenciadas.

Enquanto isso, a Suno sustenta que seu sistema cria conteúdo original, sem reproduzir obras existentes.

O desfecho desse embate será determinante para profissionais que trabalham com inovação: compreender IA é também entender os impactos regulatórios, éticos e econômicos que moldam novas oportunidades de carreira.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL