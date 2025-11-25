Warner fecha acordo com startup de IA e encerra disputa por direitos autorais

A Warner Music Group (WMG) anunciou a resolução de sua disputa judicial com a Suno, startup de criação musical por inteligência artificial. O acordo encerra o processo por direitos autorais movido pela gravadora e estabelece uma parceria que inclui licenciamento e novos mecanismos de proteção para artistas e compositores.

Como parte do entendimento, a WMG também confirmou a venda da Songkick — plataforma dedicada à descoberta de shows e eventos ao vivo — para a própria Suno. O valor da transação não foi divulgado. A Songkick, comprada pela Warner em 2017, permanecerá ativa sob direção da startup, segundo o TechCrunch.

Suno lançará modelos licenciados

Com o acordo, a Suno lançará no próximo ano modelos de IA mais avançados e totalmente licenciados, que substituirão as versões atuais. O uso da plataforma também será alterado: downloads de áudios gerados exigirão uma conta paga, enquanto usuários gratuitos poderão apenas reproduzir e compartilhar conteúdos.

A Warner reforçou que artistas e compositores do seu catálogo terão autonomia sobre o uso de seus nomes, vozes, imagens e composições em músicas criadas pela tecnologia da Suno. O grupo reúne nomes como Lady Gaga, Coldplay, The Weeknd e Sabrina Carpenter.

Em comunicado, o CEO da WMG, Robert Kyncl, classificou o acordo como uma oportunidade para ampliar receitas e criar novos formatos de interação com fãs, destacando o crescimento acelerado da Suno em número de usuários e monetização.

A resolução ocorre uma semana após a WMG também encerrar sua disputa com a Udio, outra startup de música por IA, com quem firmou um acordo de licenciamento para um serviço a ser lançado em 2026. Universal Music Group e Sony Music Entertainment, que moveram ações semelhantes, também estariam em negociações para licenciar obras às duas empresas.

Na última semana, a Suno anunciou uma rodada de investimento Série C de US$ 250 milhões, com avaliação pós-investimento de US$ 2,45 bilhões, liderado pela Menlo Ventures e contou com participação da NVentures, Hallwood Media, Lightspeed e Matrix.