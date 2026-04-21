IA já domina o envio de músicas: 44% das faixas no Deezer são geradas por algoritmos

A música sempre foi território da criatividade humana. Mas esse cenário está mudando — e rápido.

Hoje, algoritmos já são responsáveis por uma fatia significativa do que chega às plataformas de streaming.

Assim, a inteligência artificial deixou de ser ferramenta de apoio e passou a ser protagonista na criação musical.

E esse avanço começa a redesenhar a lógica da indústria, do processo criativo ao modelo de negócios.

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Quase metade das músicas já nasce de algoritmos

Um levantamento divulgado pelo Deezer mostra que cerca de 44% das faixas enviadas diariamente à plataforma são geradas por inteligência artificial. O dado faz parte de uma análise interna da empresa sobre o volume de uploads recebidos globalmente.

Segundo a própria plataforma, o crescimento desse tipo de conteúdo tem sido exponencial nos últimos meses. Em alguns momentos, o volume de músicas criadas por IA chegou a se aproximar de metade de todo o material enviado diariamente.

Esse avanço está diretamente ligado à popularização de ferramentas capazes de gerar áudio completo — com voz, melodia e arranjos — a partir de comandos simples.

Crescimento acelerado e impacto no streaming

A explosão das músicas geradas por IA acompanha a democratização das tecnologias de criação. Hoje, softwares acessíveis permitem que qualquer usuário produza faixas em escala, sem necessidade de conhecimento técnico avançado.

Para as plataformas, isso representa um desafio operacional e estratégico. O aumento no volume de uploads pressiona sistemas de curadoria, moderação e recomendação.

Além disso, há uma preocupação crescente com a qualidade do catálogo e com possíveis distorções nos algoritmos de recomendação, já que músicas geradas automaticamente podem inflar artificialmente o volume de conteúdo disponível.

Direitos autorais e autenticidade em debate

Outro ponto crítico está na discussão sobre direitos autorais. Muitas dessas ferramentas são treinadas com grandes bases de dados musicais, o que levanta questionamentos sobre uso de obras protegidas.

Empresas do setor já começaram a investir em sistemas de detecção de conteúdo gerado por IA, buscando identificar e, em alguns casos, limitar esse tipo de material.

O debate também envolve autenticidade e valor artístico. Com a produção em escala automatizada, cresce a preocupação sobre o papel do artista humano em um ambiente cada vez mais dominado por algoritmos.

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