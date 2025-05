OpenAI compra startup do criador do iPhone, por US$ 6,4 bilhões e mira levar IA ao mundo físico

A OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, anunciou nesta quarta-feira, 21, a compra da io, startup de dispositivos com inteligência artificial criada por Jony Ive, ex-chefe de design da Apple. O valor da aquisição é de US$ 6,4 bilhões — o maior investimento feito pela OpenAI até agora.

Com o acordo, a OpenAI quer acelerar a criação de produtos físicos com IA embarcada, como robôs, óculos inteligentes ou outros dispositivos que tragam a tecnologia do software para o dia a dia das pessoas. Ive, responsável pelo design de produtos como o iPhone, iPod, MacBook Air e a sede da Apple, assume agora um papel criativo dentro da OpenAI e da io, que será incorporada à empresa. Sua consultoria independente, a LoveFrom, seguirá operando separadamente.

O movimento reforça a estratégia da OpenAI de expandir para o mundo físico, levando inteligência artificial para dispositivos que interagem diretamente com as pessoas. Segundo a empresa, Ive terá “responsabilidades criativas profundas” no desenvolvimento desses produtos.

A compra da io se soma a outros investimentos recentes da OpenAI, como a aquisição da Windsurf, ferramenta de programação com IA, por US$ 3 bilhões, e da Rockset, especializada em bancos de dados para análises em tempo real.

Robôs, óculos e IA para além das telas

Nos bastidores, a OpenAI também já se move há algum tempo para construir sua divisão de hardware. No fim de 2023, a empresa contratou Caitlin Kalinowski, ex-líder do projeto de óculos de realidade aumentada da Meta, para comandar as iniciativas em robótica e dispositivos. Ela afirmou, na ocasião, que seu foco seria trazer a IA para o mundo físico, “liberando seus benefícios para a humanidade”.

Outro passo nesse sentido foi o investimento na startup Physical Intelligence, de São Francisco, que recebeu US$ 400 milhões em uma rodada que avaliou a empresa em US$ 2,4 bilhões. O objetivo da startup é desenvolver robôs com IA de uso geral — o próximo passo, segundo especialistas, para a interação homem-máquina.

Quem é Jony Ive?

Jony Ive é uma figura central na história do design moderno. Além dos aparelhos da Apple, ele também colaborou com empresas como Airbnb, Ferrari e Christie’s após deixar a gigante de tecnologia em 2019. Seu estúdio, a LoveFrom, já faturou até US$ 200 milhões por ano, segundo o New York Times.

Com sua chegada, a OpenAI sinaliza que quer ir além da tecnologia: a meta agora é criar produtos bonitos, intuitivos e com inteligência artificial integrada desde a primeira ideia.

O investimento, embora bilionário, também representa uma tentativa da OpenAI de se diferenciar de rivais como Google, Anthropic e xAI, que vêm lançando novos modelos e plataformas com frequência.

A nova fase da empresa mostra que, para se manter à frente, a IA precisa sair da tela e entrar na vida real — com design, propósito e utilidade.