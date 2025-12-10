Inteligência Artificial

A vantagem do Cursor frente a OpenAI e Anthropic está no produto, diz CEO

Michael Truell afirmou que a disputa entre soluções de inteligência artificial para programadores será vencida por quem entregar produtos funcionais, não apenas protótipos

Michael Truell: CEO e cofundador da Cursor

Michael Truell: CEO e cofundador da Cursor

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13h34.

Apesar de ter atingido US$ 1 bilhão em receita anualizada e recebido um aporte de US$ 2,3 bilhões, chegando a uma avaliação de US$ 29,3 bilhões, a Anysphere – empresa por trás do assistente de programação com inteligência artificial Cursor – não pretende abrir seu capital em breve.

O foco da empresa, segundo o CEO e cofundador Michael Truell, está no aprimoramento da plataforma e no desenvolvimento de ferramentas voltadas para o uso em larga escala por equipes inteiras de engenharia de software.

Durante evento da Fortune nesta segunda-feira, 8, Truell afirmou que a disputa entre soluções de IA para programadores será vencida por quem entregar produtos funcionais, não apenas protótipos. Ele comparou as ferramentas voltadas à programação de OpenAI e Anthropic a “carros conceito”, enquanto o Cursor – desenvolvido com tecnologias dessas empresas, além de modelos do Google (Gemini) e da xAI (Grok) – seria um veículo pronto para o uso diário.

Truell revelou que a empresa também desenvolve seus próprios modelos de linguagem, voltados a tarefas específicas dentro do ambiente Cursor. A decisão de criar LLMs próprios tornou-se estratégica após a recusa de uma proposta de aquisição feita pela OpenAI no início do ano.

Investidores vinham questionando o modelo de negócios de startups como a Anysphere, já que os custos para acessar modelos de IA são elevados. Em vez de vender a operação, a empresa decidiu reformular sua estratégia em julho: abandonou o modelo de assinatura fixa e passou a cobrar por uso, repassando diretamente os custos das APIs aos usuários – uma mudança que, no entanto, gerou críticas de parte da base.

Foco para 2026

Para 2026, Truell afirmou que a empresa se concentrará em duas frentes principais: executar tarefas completas de forma autônoma, como correções de bugs que levariam semanas, e ampliar o foco de usuários individuais para equipes de engenharia. Para isso, a empresa está desenvolvendo ferramentas de controle de gastos com computação em nuvem, incluindo grupos de faturamento e visibilidade por equipe.

Truell destacou ainda que o Cursor já realiza revisões de código completas, sejam eles escritos por humanos ou por IA. A meta é expandir a plataforma para cobrir mais etapas do ciclo de desenvolvimento de software.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialOpenAIProgramadoresStartups

Mais de Inteligência Artificial

Pressionada pelo Google, OpenAI vê Apple como principal rival no longo prazo

Para Bill Gates, nem todas as empresas de IA vão sobreviver

Robôs treinados contra corrupção: como a IA pode combater crimes

OpenAI quer encerrar o período de 'alerta vermelho' com novo lançamento

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Pressionada pelo Google, OpenAI vê Apple como principal rival no longo prazo

Negócios

Curitibano triplica faturamento com gastronomia autoral e acelera expansão

Ciência

Quais são os animais mais monogâmicos do mundo — e não são os humanos

Pop

'The White Lotus' é a série mais popular de 2025; veja o top 10