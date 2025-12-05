GPT-5.2 deve ser lançado na semana que vem; e o Gemini 3 é o principal motivo

A OpenAI planeja lançar o modelo GPT-5.2 na próxima terça-feira, 9, antecipando sua estreia após o Gemini 3, do Google, dominar os principais benchmarks da indústria de inteligência artificial. A movimentação ocorre após um alerta interno classificado como “código vermelho” pelo CEO Sam Altman, decretado em 1º de dezembro, com prioridade máxima para melhorar o ChatGPT frente à concorrência.

A decisão marca uma mudança estratégica: projetos como publicidade, ferramentas de compra e o assistente pessoal Pulse foram suspensos. Segundo fontes ouvidas pelo site The Verge, o GPT-5.2 está pronto para ser lançado e busca “fechar a lacuna” aberta pelo Google desde o lançamento do Gemini 3, em novembro.

O modelo do Google obteve pontuação de 1501 no LMArena Leaderboard, referência em performance de IA, superando os 26,5% do GPT-5.1 no teste “Humanity’s Last Exam”, com 37,2% de acerto. E

m outro benchmark, o GPQA Diamond, o Gemini 3 atingiu 91,9% contra 88,1% do modelo da OpenAI. A repercussão foi imediata: Marc Benioff, CEO da Salesforce, publicou que deixou de usar o ChatGPT após experimentar o Gemini 3 por duas horas, elogiando a diferença de velocidade e raciocínio.

Apesar de ainda liderar em base semanal, com 800 milhões de usuários ativos, o ChatGPT viu sua audiência diária cair 6% em novembro, enquanto o Gemini teve um salto de 40% no mesmo período, alcançando 650 milhões de usuários mensais, segundo dados da SimilarWeb.

Pressão financeira e disputa com Anthropic agravam cenário

A urgência também responde a uma pressão orçamentária crescente. A OpenAI gerou US$ 4,3 bilhões em receita no primeiro semestre de 2025, mas registrou perdas operacionais de US$ 7,8 bilhões, atribuídas a custos com pesquisa e infraestrutura do ChatGPT. A expectativa da empresa é atingir mais de US$ 20 bilhões em receita anual, embora projete déficits até pelo menos 2028.

Internamente, Altman afirmou que os testes do GPT-5.2 superaram o Gemini 3 em avaliações internas, mas que o foco será “melhorar velocidade, confiabilidade e personalização”, sem novas funções. A OpenAI também disputa espaço com a startup Anthropic, que lançou o modelo Claude Opus 4.5 no fim de novembro.