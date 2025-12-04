Tecnologia

Apple troca liderança de design após saída de Alan Dye para a Meta

Veterano Stephen Lemay assume área de interface com apoio interno; mudança pode marcar fim de fase criticada pela experiência de uso dos sistemas da Apple

Stephen Lemay, sucessor de Dye, é conhecido internamente por manter o foco técnico e por evitar disputas políticas (Cheng Xin/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11h54.

A Apple anunciou Stephen Lemay, funcionário de longa data com trajetória centrada em design de interface e interação, como substituto de Alan Dye, até então chefe de design de software da companhia. A mudança ocorre após Dye aceitar uma proposta da Meta, onde assumirá o recém-criado cargo de chief design officer.

Apesar de representar mais uma baixa em um ano marcado pela saída de dezenas de funcionários, a escolha de Lemay sinaliza uma possível guinada na estratégia de design da Apple. Na última década, a empresa tem sido alvo de críticas recorrentes pela condução estética e funcional das interfaces de seus sistemas operacionais.

Internamente, segundo o analista John Gruber, autor do blog Daring Fireball, a notícia foi recebida com surpresa e alívio por parte de funcionários e veteranos da área. Ao contrário do recente anúncio da saída de John Giannandrea, ex-líder da equipe de inteligência artificial da Apple que enfrentava pressões internas, Dye teria optado por deixar a empresa por decisão própria.

Dye liderava a divisão desde 2015, quando foi promovido sob a tutela de Jony Ive. Com formação em design gráfico e publicidade, além de passagens por Kate Spade e Ogilvy, ele nunca foi amplamente reconhecido como especialista em design de interface.

Seu trabalho à frente do time de human interface (HI) foi alvo de críticas constantes por priorizar aspectos visuais em detrimento da usabilidade. Ex-empregados relatam que diversos talentos deixaram a Apple por frustração com a cultura imposta durante sua gestão.

Nova liderança

Stephen Lemay, seu sucessor, é conhecido internamente por manter o foco técnico e por evitar disputas políticas. Além disso, sua promoção é vista como estratégica não apenas pelo alinhamento com a cultura de design de produto, mas também por representar menor risco de evasão para concorrentes como a Meta.

A contratação de Dye pela empresa de Mark Zuckerberg vem acompanhada da migração de outros membros de sua equipe, como Billy Sorrentino, e reforça a ofensiva da Meta para atrair talentos da Apple – estratégia já observada nas recentes disputas por profissionais da área de IA.

Embora a escolha de Lemay possa ter sido motivada mais por lealdade do que por uma mudança deliberada na direção de design, a transição é vista por críticos como uma oportunidade para a Apple retomar o foco na experiência do usuário, uma marca registrada da era Steve Jobs.

