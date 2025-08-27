Inteligência Artificial

Corpo de Siri, alma de Gemini: as lições que o percalço da Apple traz sobre reinventar um produto

Assistente virtual está em desenvolvimento para acompanhar o novo iPhone 17, após atrasos, disputas de poder e fuga de talentos — pode definir se a Apple ainda é capaz de reinventar a tecnologia

Cerca de 15 anos após seu lançamento, na época do iPhone 4 e do iOS 5, a Siri ainda não cumpriu totalmente a promessa de ser útil e inteligente (Apple/Reprodução)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15h25.

Última atualização em 27 de agosto de 2025 às 15h34.

Conhecida por sua abordagem cuidadosa no lançamento de novos produtos e no ingresso em mercados, a Apple está passando por um momento decisivo para seu futuro na era da inteligência artificial.

Com a confirmação do lançamento do iPhone 17 para o dia 9 de setembro, as atenções se voltam novamente para o que haverá de IA no novo produto, que completa 15 anos de estreia da Siri, uma IA de antiga geração e que ainda não cumpriu totalmente a promessa de ser útil e inteligente. O adiamento do lançamento da nova versão com IA generativa não foi apenas um contratempo técnico. Ele expôs fissuras internas profundas.

O iPhone mais fino do mundo vem aí: Apple apresenta o novo smartphone em setembro

Desde 2023, a Apple convive com disputas orçamentárias e políticas entre executivos que reivindicavam o comando do projeto de aprimoramento da Siri. De um lado, Robby Walker, responsável direto pela assistente; de outro, Sebastien Marineau-Mes, ligado ao time de software.

O resultado foi a fragmentação: cada grupo ficou com uma parte da empreitada, criando duas infraestruturas paralelas para adicionar recursos de IA — uma baseada em modelos próprios (foundation models), outra aberta a tecnologias externas como ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) e Gemini (Google).

Essa divisão, em vez de acelerar a inovação, gerou problemas de integração. Testes internos mostraram que, em cerca de um terço dos comandos de voz, a assistente falhava em executar tarefas básicas como configurar alarmes ou acessar dados pessoais. O que deveria ser uma atualização de peso para marcar a entrada da Apple na era da IA generativa se transformou em um atraso de quase um ano. Internamente, a Siri passou a ser apelidada de “batata quente”, repassada entre divisões sem direção clara.

A crise chegou ao topo. Diante da insatisfação generalizada, do baixo moral das equipes e da saída de engenheiros-chave, o CEO Tim Cook decidiu retirar o comando de John Giannandrea, veterano do Google contratado para liderar a estratégia de IA em 2018. O projeto foi entregue a Craig Federighi (responsável por software) e Mike Rockwell (Vision Pro), que agora supervisionam uma espécie de competição entre duas abordagens: Linwood, focada em tecnologia própria, e Glenwood, que admite o uso de modelos de terceiros.

Craig Federighi, o líder de software da Apple: bola dividida com outros times complicou o lançamento de uma nova Siri (Justin Sulliva/Getty Images)

Esse choque de visões não foi apenas técnico. Questões salariais, promoções e estilos de liderança distintos agravaram a tensão entre os times. Para muitos engenheiros, especialmente os ligados ao desenvolvimento de modelos fundacionais, a sensação era de desvalorização. Alguns pediram demissão e migraram para outras empresas de IA, justamente no momento em que o mercado mais valorizava especialistas na área.

O impacto prático foi devastador: a promessa pública do Apple Intelligence foi adiada, a Siri perdeu terreno frente a rivais como ChatGPT e Alexa, e a Apple se viu obrigada a considerar parcerias e até aquisições — algo raro em sua trajetória de inovação fechada e verticalizada. Nos bastidores, nomes como Mistral e Perplexity surgiram como possíveis alvos de aquisição, ao mesmo tempo em que se intensificaram conversas para integrar modelos externos ao ecossistema da Apple.

O desafio agora é estratégico. A empresa, reconhecida por priorizar a experiência perfeita em seus lançamentos, precisa mostrar que ainda é capaz de surpreender. A nova Siri é a peça central dessa narrativa: um assistente que finalmente entenda contexto, execute tarefas complexas e controle não apenas o iPhone, mas todo o ecossistema Apple por meio da voz.

Se conseguir entregar essa visão, a Apple pode recuperar espaço na corrida da IA generativa, marcada pelo avanço veloz de Google, Amazon, OpenAI e Anthropic. Caso contrário, corre o risco de ver sua assistente — outrora pioneira — consolidada como símbolo de atraso.

O lançamento do iPhone 17 será, portanto, mais do que a estreia de um novo aparelho: será o teste de fogo para provar se a Apple ainda é capaz de reinventar o futuro da tecnologia, preparado para lançar uma nova Siri em 2026 e à altura das expectativas de todos os 1,4 bilhões de usuários de iPhone.

