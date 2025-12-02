Tecnologia

Apple anuncia a saída de diretor de IA enquanto tenta acelerar setor

Saída ocorre enquanto empresa revisa cronograma da Siri e reforça equipe técnica

Apple: (VCG / Colaborador/Getty Images)

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07h02.

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 2, que John Giannandrea deixará o comando da equipe de inteligência artificial da companhia. O executivo permanecerá como consultor até sua aposentadoria, prevista para o início de 2026.

"Somos gratos pelo papel que John desempenhou na construção e no avanço do nosso trabalho em IA", disse Tim Cook, CEO da Apple.

A mudança ocorre enquanto a Apple tenta acelerar a integração de recursos de IA aos seus produtos.

A empresa enfrenta pressão para demonstrar avanço em relação a concorrentes como Google, Microsoft e OpenAI. Esses grupos já disponibilizam modelos mais robustos e têm ampliado o uso de sistemas generativos em serviços destinados ao consumidor final.

Novo comando e revisão da estratégia

Para substituir Giannandrea, a Apple confirmou a entrada de Amar Subramanya como vice-presidente. Ele será responsável por áreas consideradas essenciais, incluindo o desenvolvimento de modelos fundamentais de IA e machine learning. Cook afirmou que a inteligência artificial é central para a estratégia da companhia e destacou a experiência técnica do novo executivo.

Subramanya ocupava recentemente o cargo de vice-presidente corporativo de IA na Microsoft. Antes disso, passou 16 anos no Google, onde liderou a engenharia do assistente digital Gemini.

A empresa também revisa cronogramas internos. No início do ano, adiou para 2026 a nova versão da assistente de voz Siri, que deve incorporar recursos avançados de IA. O adiamento reforçou a percepção de que a companhia busca reorganizar prioridades antes de ampliar o uso da tecnologia em seu ecossistema.

A Apple não detalhou mudanças adicionais na estrutura da divisão, mas reafirmou que a área continuará no centro de suas decisões nos próximos anos.

