Microsoft anuncia seu primeiro agente IA chamado Scout

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 3, seu primeiro agente de inteligência artificial, o Microsoft Scout. Ele terá integração com os aplicativos do Microsoft 365 e irá operar em segundo plano sem que o usuário precise fazer pedidos.

A ferramenta já está disponível de forma experimental no Frontier, plataforma da OpenAI para empresas que desejam ter agentes de IA.

De acordo com nota da Microsoft, o Scout consegue “agendar e coordenar proativamente horários de reuniões entre diferentes fusos horários, destacar reuniões importantes e gerar os materiais de que você precisa para se preparar”.

A ferramenta também identifica entregas e prazos e reserva tempo na agenda para a atividade, além de notificar o usuário de decisões que ficaram paradas. O agente tem acesso ao contexto do usuário e recebe dados de como o usuário trabalha e suas necessidades.

O agente irá operar na nuvem, no desktop e na internet e, assim, conectar Teams, Outlook, OneDrive e SharePoint, além de e-mails, chats, contatos e calendário.

A empresa destacou que o Scout contará com segurança e controles. As credenciais serão protegidas de ponta a ponta. Além disso, cada agente irá operar dentro de uma identidade própria, e não uma compartilhada, o que permite identificar quem realizou o trabalho. O usuário também pode configurar o que o agente pode ou não fazer, enquanto ações sensíveis requerem a aprovação de um humano.

O Scout utiliza a tecnologia de código aberto OpenClaw, o que significa que organizações que utilizam a tecnologia poderão configurar a ferramenta conforme seus requisitos de compliance e segurança.

A busca pelos agentes de IA

O OpenClaw é um sistema voltado para criação e execução de agentes que se espalhou pelo mundo de IA ainda no início de 2026. O sistema chegou até empresas como Nvidia, Baidu e Tencent.

Para a indústria da IA, os agentes são a próxima fronteira e o futuro da tecnologia. A construção dessas ferramentas levou a um boom da demanda por infraestrutura da tecnologia, provocando escassez de CPUs, componentes bastante demandados para a operação dos agentes.

O Google anunciou no mês passado a maior reformulação de sua ferramenta de busca desde a criação do buscador com base em agente de IA. Nele, a IA passa a monitorar a web e entrega o produto final ao usuário.

A Perplexity também teve uma mudança de foco para implementação de agentes de IA, o que resultou em um crescimento de 50% da receita durante o mês de março. A empresa lançou o agente IA Computer, que obteve 100 milhões de assinantes mensais.