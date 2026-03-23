Inteligência Artificial

Tencent avança em parceria com OpenClaw e adiciona agente de IA ao WeChat

Gigante chinesa decide dar passo além do QClaw e anuncia integração de IA do OpenClaw com app de mensagens

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 23 de março de 2026 às 13h31.

A Tencent expandiu o acesso da sua proposta de OpenClaw para unificar o aplicativo de mensagens instantâneas WeChat. O agente de inteligência artificial, que tem se tornado popular na China, e deve ganhar mais tração com a facilitação de acesso.
Assim como ocorre em outros serviços de conversa com IAs embutidas, o ClawBot está disponível como se fosse um contato da lista telefônica dos usuários. Para conversar com a ferramenta, basta procurar por ClawBot nos contatos e enviar uma mensagem.
Por se tratar de um modelo pensado para atender a diferentes tarefas, ele também executa comandos para além de conversas, como enviar e-mails ou compartilhar imagens a outros contatos.

Tencent explora com OpenClaw para garantir espaço em IA

Essa não é a primeira novidade de interface que a chinesa Tencent desenvolveu tendo como base o software em código aberto OpenClaw. No início de março, a companhia desenvolveu a ferramenta QClaw com foco em reprodução de funções do OpenClaw em interface mais simples.

Segundo reportagem do The Economic Times, a companhia chinesa quer ampliar a adoção de ferramentas de automação avançada entre usuários comuns. A estratégia passa por reduzir a barreira técnica que ainda limita o uso do OpenClaw fora do setor de software, onde esse tipo de sistema costuma exigir instalação e configuração mais complexas.

Na China, empresas que adotaram o OpenClaw em suas rotinas relataram aumento de ao menos 9% na receita, segundo o texto. O desempenho levou o governo de Shenzhen a estudar políticas públicas para incentivar o uso da ferramenta no mercado local.

Em comunicado, o distrito de Longgang informou que começou a ouvir moradores da região para avaliar a criação de incentivos financeiros voltados ao uso do OpenClaw em plataformas públicas e privadas. A proposta prevê mais de US$ 289 milhões para empresas interessadas em desenvolver aplicativos ligados ao software, incentivando o uso local.

Em movimento similar e rival ao da Tencent, o grupo Alibaba desenvolveu a plataforma Wukong, que funciona como como um aplicativo individual de computador ou a partir do uso da ferramenta corporativa DingTalk. Um comunicado enviado à imprensa e compartilhado pela Reuters apontou que o Wukong poderá ser conectado com apps de mensagens populares, como Slack, Microsoft Teams e WeChat, uma maneira de induzir profissionais de diferentes setores a se adaptarem à plataforma.

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