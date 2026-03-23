Tencent avança em parceria com OpenClaw e adiciona agente de IA ao WeChat

Assim como ocorre em outros serviços de conversa com IAs embutidas, o ClawBot está disponível como se fosse um contato da lista telefônica dos usuários. Para conversar com a ferramenta, basta procurar por ClawBot nos contatos e enviar uma mensagem.

Por se tratar de um modelo pensado para atender a diferentes tarefas, ele também executa comandos para além de conversas, como enviar e-mails ou compartilhar imagens a outros contatos.

Tencent explora com OpenClaw para garantir espaço em IA

Essa não é a primeira novidade de interface que a chinesa Tencent desenvolveu tendo como base o software em código aberto OpenClaw. No início de março, a companhia desenvolveu a ferramenta QClaw com foco em reprodução de funções do OpenClaw em interface mais simples.

Segundo reportagem do The Economic Times, a companhia chinesa quer ampliar a adoção de ferramentas de automação avançada entre usuários comuns. A estratégia passa por reduzir a barreira técnica que ainda limita o uso do OpenClaw fora do setor de software, onde esse tipo de sistema costuma exigir instalação e configuração mais complexas.