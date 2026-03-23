Tencent avança em parceria com OpenClaw e adiciona agente de IA ao WeChat

Colaboradora
Publicado em 23 de março de 2026 às 13h31.
Essa não é a primeira novidade de interface que a chinesa Tencent desenvolveu tendo como base o software em código aberto OpenClaw. No início de março, a companhia desenvolveu a ferramenta QClaw com foco em reprodução de funções do OpenClaw em interface mais simples.
Segundo reportagem do The Economic Times, a companhia chinesa quer ampliar a adoção de ferramentas de automação avançada entre usuários comuns. A estratégia passa por reduzir a barreira técnica que ainda limita o uso do OpenClaw fora do setor de software, onde esse tipo de sistema costuma exigir instalação e configuração mais complexas.
Na China, empresas que adotaram o OpenClaw em suas rotinas relataram aumento de ao menos 9% na receita, segundo o texto. O desempenho levou o governo de Shenzhen a estudar políticas públicas para incentivar o uso da ferramenta no mercado local.
Em comunicado, o distrito de Longgang informou que começou a ouvir moradores da região para avaliar a criação de incentivos financeiros voltados ao uso do OpenClaw em plataformas públicas e privadas. A proposta prevê mais de US$ 289 milhões para empresas interessadas em desenvolver aplicativos ligados ao software, incentivando o uso local.
Em movimento similar e rival ao da Tencent, o grupo Alibaba desenvolveu a plataforma Wukong, que funciona como como um aplicativo individual de computador ou a partir do uso da ferramenta corporativa DingTalk. Um comunicado enviado à imprensa e compartilhado pela Reuters apontou que o Wukong poderá ser conectado com apps de mensagens populares, como Slack, Microsoft Teams e WeChat, uma maneira de induzir profissionais de diferentes setores a se adaptarem à plataforma.