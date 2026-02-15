Inteligência Artificial

Baidu integra OpenClaw ao app e amplia aposta em IA

App de pesquisas terá funcionalidades da OpenClaw diretamente do mecanismo de buscas do Baidu

Baidu: app chinês adiciona OpenClaw dias antes do Ano Novo Lunar (LightRocket/Getty Images)

Baidu: app chinês adiciona OpenClaw dias antes do Ano Novo Lunar (LightRocket/Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 08h41.

Baidu, principal mecanismo de pesquisas na China, adicionará a ferramenta de inteligência artificial OpenClaw às funcionalidades do aplicativo para dispositivos móveis. Conforme um porta-voz da empresa chinesa ouvido pela CNBC, a IA estreará no app nesta sexta-feira, 13, e usuários que desejarem utilizá-la terão acesso a todos os comandos diretamente do Baidu.

Isso significa que o 'Google chinês' deixará de ser exclusivamente útil para pesquisas e vendas e terá todo o ecossistema da OpenClaw embutido. É como se o WhatsApp abrisse uma janela interna adicional para os interessados em conversar com o ChatGPTpor exemplo.

Desenvolvida por Peter Steinberger, a ferramenta que atua como um assistente autônomo de IA se tornou popular pela realização de tarefas e pode ser especialmente atrativa para os serviços de e-commerce da empresa chinesa. Com a novidade, o Baidu agora trabalha com modelos além do Ernie, IA generativa própria transformada em código aberto para tentar competir com os produtos das gigantes OpenAI e Anthropic

Corrida pela atenção

A China tem buscado superar os Estados Unidos nas frentes inovadoras de IA e, além de capacitar estudantes para a indústria local, também tem investido em parcerias de modelos já existentes. Em novembro de 2025, a China superou pela primeira vez os EUA no ranking de downloads de modelos de IA em código aberto com a popularidade do DeepSeek, mostrando capacidade de consolidação no mercado e oportunidade para diversificar as estruturas de negócios.

O país acredita que a nova estratégia fará cada vez mais usuários adotarem o uso de IA no dia a dia para tarefas simples, seja a sugestão de produtos similares ou prévias dos valores finais de compras em apps. O Alibaba, por exemplo, utiliza serviços do chatbot Qwen para criar recomendações personalizadas a usuários em sites de comércio como Taobao e disse que a alteração atraiu mais de 120 milhões de consumidores durante seis dias.

O Baidu, que diz ter 700 milhões de usuários ativos a cada mês, escolheu implementar as mudanças dias antes do Ano Novo Lunar para aproveitar os descontos e atividades especiais pensados para turistas durante o popular feriado da China.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialTecnologiaChina

Mais de Inteligência Artificial

Anthropic reserva US$ 20 milhões para investida em lobby em favor da Anthropic

Como toda big tech: OpenAI quer expandir receita via anúncios no ChatGPT

IA acelera trabalho e aumenta satisfação de designers, aponta estudo da Figma

Apple adia mais uma vez atualização da Siri com IA

Mais na Exame

Tecnologia

YouTube lança app para Apple Vision Pro

Negócios

Quais são os 8 parques mais visitados do Brasil? Veja a lista

Mundo

Jornada de 12 horas sem hora extra: entenda a reforma trabalhista de Milei

Pop

Carnaval 2026 em Salvador: blocos de rua hoje, domingo, 15