Baidu integra OpenClaw ao app e amplia aposta em IA

O Baidu, principal mecanismo de pesquisas na China, adicionará a ferramenta de inteligência artificial OpenClaw às funcionalidades do aplicativo para dispositivos móveis. Conforme um porta-voz da empresa chinesa ouvido pela CNBC, a IA estreará no app nesta sexta-feira, 13, e usuários que desejarem utilizá-la terão acesso a todos os comandos diretamente do Baidu.

Isso significa que o 'Google chinês' deixará de ser exclusivamente útil para pesquisas e vendas e terá todo o ecossistema da OpenClaw embutido. É como se o WhatsApp abrisse uma janela interna adicional para os interessados em conversar com o ChatGPT, por exemplo.

Desenvolvida por Peter Steinberger, a ferramenta que atua como um assistente autônomo de IA se tornou popular pela realização de tarefas e pode ser especialmente atrativa para os serviços de e-commerce da empresa chinesa. Com a novidade, o Baidu agora trabalha com modelos além do Ernie, IA generativa própria transformada em código aberto para tentar competir com os produtos das gigantes OpenAI e Anthropic.

Corrida pela atenção

A China tem buscado superar os Estados Unidos nas frentes inovadoras de IA e, além de capacitar estudantes para a indústria local, também tem investido em parcerias de modelos já existentes. Em novembro de 2025, a China superou pela primeira vez os EUA no ranking de downloads de modelos de IA em código aberto com a popularidade do DeepSeek, mostrando capacidade de consolidação no mercado e oportunidade para diversificar as estruturas de negócios.

O país acredita que a nova estratégia fará cada vez mais usuários adotarem o uso de IA no dia a dia para tarefas simples, seja a sugestão de produtos similares ou prévias dos valores finais de compras em apps. O Alibaba, por exemplo, utiliza serviços do chatbot Qwen para criar recomendações personalizadas a usuários em sites de comércio como Taobao e disse que a alteração atraiu mais de 120 milhões de consumidores durante seis dias.

O Baidu, que diz ter 700 milhões de usuários ativos a cada mês, escolheu implementar as mudanças dias antes do Ano Novo Lunar para aproveitar os descontos e atividades especiais pensados para turistas durante o popular feriado da China.