Mudança de foco da Perplexity para agentes de IA faz receita subir 50% em um mês

A mudança de foco da Perplexity para implementação de agentes de inteligência artificial resultou em um crescimento de 50% na receita durante o período de um mês. Em março, a empresa registrou um aumento para mais de US$ 450 milhões em estimativas da receita anual ao passo em que se prepara para disputar espaço de mercado com as líderes da nova tendência da tecnologia.

O crescimento da companhia se dá em decorrência do lançamento de produtos como Computer, um agente de IA com modelo de assinatura que auxiliou a empresa a ver um aumento de US$ 16 milhões para US$ 305 milhões em receita anualizada em apenas dois anos. De forma geral, já são mais de 100 milhões de assinantes mensais divididos por todas as ferramentas de pesquisa e agentes — sem contar com as assinaturas empresariais.

Fundada em 2022, a Perplexity surgiu como uma ferramenta de IA voltada a respostas rápidas e com indicação de fontes, combinando funções de chatbot e mecanismo de busca. A expansão para comércio digital, finanças e outras formas de navegação na internet veio em boa hora, possibilitando que a startup alcançasse uma avaliação de mercado de US$ 20 bilhões.

Colaborações com Big Techs elevam Perplexity

Uma das viradas oportunas para a Perplexity foi o acordo comercial com a Microsoft. A parceria, assinada em janeiro deste ano, coloca a empresa em uma posição favorável para desenvolvimento de sistemas de IA: a ideia é que a companhia opere dentro do Foundry, laboratório de IA da Microsoft, e desenvolva ou aprimore modelos generativos para alimentar os estudos internos da gigante de tecnologia.

A Perplexity também é uma das principais parceiras da nuvem desde o seu nascimento como startup; em novembro de 2025, porém, uma ação judicial foi movida após a gigante do e-commerce alegar que a startup realizava compras sem autorização de usuários com o navegador Comet.

Mas o contratempo não parou a Perplexity. Em fevereiro, vendo a comoção do novo momento da companhia, a Samsung foi atrás da empresa para contratar seus serviços de agentes de IA para todos os aplicativos do ecossistema, como Notas, Galeria e Relógio. “A Galaxy AI atua como um orquestrador, reunindo diferentes formas de IA em uma experiência única, natural e coesa”, afirmou o COO da Samsung Electronics, Won-Joo Choi, em comunicado publicado no blog oficial da multinacional.