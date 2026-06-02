Ninguém gostou: novo modelo de cobranças do GitHub não caiu bem entre os usuários

A nova forma de cobrar pelo Copilot, ferramenta de inteligência artificial do GitHub, tem gerado insatisfação entre usuários, que relatam que os créditos são gastos de forma muito rápida. As reclamações chegam em menos de um dia após começar a valer o novo modelo.

Antes, os assinantes do Copilot recebiam uma quantidade determinada de pedidos ou pedidos premium que poderiam fazer à IA. Mas, mudanças foram anunciadas no fim de abril e passaram a valer nesta segunda-feira, 1. Agora, os assinantes recebem créditos que são cobrados com base no consumo de tokens. Na nota de anúncio da mudança, a empresa explicou que o modelo anterior era “insustentável”.

Um desenvolvedor de software escreveu no X que seus créditos de todo o mês se acabaram em 4 horas. “Insanidade que fizeram”, opinou.

Outro usuário no chat do GitHub comparou o seu consumo de junho com o do mês anterior. Em maio, ele havia realizado um gasto mensal de 63%, e em algumas horas do mês de junho já esgotou 19% dos créditos. “Honestamente, parece que o custo efetivo subitamente se tornou 50x maior. Eu acho que é hora de olhar seriamente para alternativas”, relatou.

Outro usuário postou um print no Reddit em que mostra 75% de seu crédito foram usados em menos de um dia.

Maior inferência e maior preço

No anúncio de abril, a empresa justificou a mudança dizendo que Copilot evoluiu de um editor assistente para uma plataforma de agente, o que trouxe aumento significativo da demanda por computação e inferência.

O GitHub havia absorvido os custos dos aprimoramentos, mas o modelo de assinatura baseado em número de pedidos deixou de ser viável. “Essa mudança alinha o preço do Copilot ao uso real e representa um passo importante para um modelo de negócios sustentável e uma experiência confiável do Copilot para todos os usuários”, disse em nota. Os preços das assinaturas permaneceram os mesmos, que variam de US$ 10 a US$ 39.

Debate sobre retorno financeiro da IA

A capacidade de empresas obterem lucro em cima de aplicações de IA tem gerado preocupação de investidores, já que o custo das empresas também é alto. A OpenAI, apesar de crescimento significativo, prevê acumular prejuízo de US$ 85 bilhões em 2028. A empresa têm buscado outras fontes de receitas, como publicidade.

A Anthropic não teve ainda um trimestre de lucro e anunciou para investidores que isso acontecerá pela primeira vez no segundo trimestre deste ano, conforme The Wall Street Journal.