O chatbot Tay foi retirado do ar menos de 16 horas após seu lançamento e se tornou um marco nos debates sobre segurança em inteligência artificial (Oliver Berg/Getty Images)
Redatora
Publicado em 3 de junho de 2026 às 05h04.
Em março de 2016, a Microsoft lançou um chatbot chamado Tay com uma proposta aparentemente simples: aprender a conversar com pessoas na internet.
Desenvolvida para interagir principalmente com jovens usuários do Twitter, a ferramenta utilizava técnicas de aprendizado de máquina para adaptar sua linguagem e evoluir a partir das interações recebidas.
O experimento, no entanto, durou pouco. Menos de 16 horas após o lançamento, a empresa retirou o sistema do ar. A ideia original era criar uma inteligência artificial capaz de reproduzir conversas naturais e acompanhar tendências de linguagem nas redes sociais.
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O que os desenvolvedores não previram foi a velocidade com que grupos de usuários organizariam uma campanha para manipular o sistema.
Em poucas horas, milhares de mensagens foram direcionadas ao chatbot com conteúdos preconceituosos, ofensivos e provocativos. Como parte de seu funcionamento envolvia aprender padrões a partir das interações recebidas, a ferramenta começou a reproduzir esse material em suas próprias publicações.
O resultado foi imediato. Mensagens racistas, ataques a grupos minoritários e referências a teorias conspiratórias passaram a aparecer no perfil oficial da IA.
As capturas de tela circularam rapidamente pela internet e transformaram um experimento tecnológico em uma crise de reputação para a Microsoft.
A empresa retirou o chatbot do ar no mesmo dia e publicou um comunicado afirmando que o sistema havia sido alvo de um ataque coordenado por usuários que exploraram vulnerabilidades do modelo de aprendizado.
Embora o episódio tenha ocorrido há uma década, ele continua sendo lembrado em debates sobre inteligência artificial.
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O caso Tay se tornou um exemplo clássico dos riscos envolvidos na criação de sistemas capazes de aprender com conteúdo gerado por usuários sem mecanismos robustos de proteção.
Na época, a inteligência artificial ainda não ocupava o centro das discussões globais como acontece hoje. Ferramentas generativas como ChatGPT, Gemini e Claude sequer existiam em suas versões atuais.
Ainda assim, o episódio antecipou questões que continuam relevantes: até que ponto uma IA deve aprender sozinha? Quais limites precisam ser estabelecidos? Como impedir que sistemas reproduzam comportamentos nocivos presentes na internet?
Os anos seguintes foram marcados por uma mudança significativa na forma como empresas desenvolvem modelos de IA. Camadas de segurança, filtros de conteúdo, monitoramento contínuo e equipes especializadas em alinhamento passaram a fazer parte do processo de construção dessas ferramentas.
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O receio de que sistemas inteligentes possam reproduzir desinformação, discursos de ódio ou comportamentos prejudiciais continua presente nas discussões sobre o futuro da tecnologia.
Por isso, o caso Tay permanece como um dos exemplos mais emblemáticos da história da inteligência artificial.
Mais do que um chatbot que deu errado, o experimento revelou um desafio que continua atual: criar sistemas capazes de aprender com seres humanos sem absorver também os piores comportamentos que circulam no ambiente digital.