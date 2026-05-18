A corrida da IA virou uma maratona por energia — e a Europa está perdendo

A disputa pelo domínio da inteligência artificial (IA) já não é travada apenas em laboratórios de pesquisa ou em chips de última geração. Agora, ela acontece também no setor de energia, e, nessa batalha, a Europa enfrenta uma desvantagem que nenhum plano regulatório resolve rapidamente: a "conta de luz" é cara.

Os Estados Unidos possuem cerca de 5.400 data centers, de acordo com a Cloudscene, enquanto a Europa tem aproximadamente 3.400.

A diferença, apesar de ser numericamente alta, é também de escala e velocidade. Nos maiores mercados europeus para esse tipo de infraestrutura, conhecidos no setor como FLAP-D (Frankfurt, Londres, Amsterdam, Paris e Dublin), novas instalações esperam em média entre sete e dez anos por uma conexão à rede elétrica — prazo que chega a 13 anos nos mercados mais congestionados, segundo relatório da Interface.

A Irlanda manteve uma moratória sobre novos data centers em Dublin que foi levantada em dezembro de 2025, com a condição de que qualquer nova instalação instale geração própria ou sistemas de bateria capazes de suprir toda a sua demanda elétrica, segundo o JLL. Holanda e Frankfurt efetivamente baniram novas conexões até pelo menos 2030.

Enquanto isso, a corrida de investimentos nos Estados Unidos não dá sinais de desaceleração. As empresas de saneamento, gás natural e energia americanas anunciaram um plano de gastos de US$ 1,4 trilhão até 2030.

Isso representa uma alta de 27% em relação ao US$ 1,1 trilhão projetado no ano anterior, segundo análise da PowerLines publicada em abril com base em 51 empresas de energia.

É o maior plano coordenado de investimento em infraestrutura elétrica da história americana, segundo o mesmo levantamento.

O problema do custo

Em maio, o preço médio por megawatt-hora de eletricidade no Reino Unido era de US$ 111,65.

Na Alemanha, US$ 88,97. Na França, US$ 44,19. Nos Estados Unidos, US$ 28, segundo dados da Agência Internacional de Energia (AIE).

"A diferença no custo de energia ao redor do mundo vai se tornar realmente extrema", disse Michael Brown, estrategista global de investimentos da Franklin Templeton, em entrevista à CNBC. "Se eu fosse construir o próximo data center de US$ 7 bilhões, seria nos EUA ou na China."

Os preços para indústrias intensivas em energia na Europa foram, no ano passado, em média o dobro dos praticados nos EUA e 50% mais altos do que na China e na Índia, segundo a AIE.

O crescimento dos data centers pode inflar os custos regionais de eletricidade em 20% a 40% em áreas de alta demanda, como Texas e Virgínia nos EUA, ou Slough no Reino Unido e Paris na França, estimou Olivier Darmouni, professor associado da HEC Paris especializado em transição energética, em entrevista à CNBC.

"Acessibilidade e inflação, competitividade para as empresas europeias e liderança tecnológica em IA — não conseguimos nada disso se não resolvermos o sistema de energia", disse ele.

A OpenAI pausou o projeto Stargate no Reino Unido, citando o custo de energia e o ambiente regulatório do país. A empresa também colocou investimentos em pausa na Noruega pelos mesmos motivos.

A escala do problema

Data centers consomem atualmente 2% da eletricidade mundial, ante 1,7% em 2024, segundo relatório da International Data Center Authority (IDCA) publicado em maio.

A tensão política e comunitária contra essas instalações tipicamente se intensifica quando elas superam 5% do consumo elétrico nacional. Os EUA já estão em 6%. O Reino Unido, em 5,8%. Singapura, em 19,5%, segundo o mesmo relatório.

A Agência Internacional de Energia projeta que o consumo global de eletricidade em data centers dobrará, chegando a 945 TWh até 2030. Nos EUA, o crescimento previsto é de 130% em relação ao nível de 2024.

Na China, 170%. Na Europa, 70%, um crescimento forte, mas que ainda mantém o continente muito atrás na corrida.

A Europa produziu apenas três modelos de IA de base, contra 40 dos EUA e 15 da China, segundo o Fórum Econômico Mundial. As grandes empresas americanas de nuvem controlam cerca de 70% do mercado europeu de computação em nuvem.

"A escala do que estamos vendo nos EUA comparado ao que vemos na Europa é como 1 para 100. A Europa está muito, muito atrás", disse Darmouni à CNBC. "Se quiséssemos igualar o que estão fazendo nos EUA, seria necessário um investimento ainda maior."

Chris Seiple, vice-presidente da divisão de energia e renováveis da Wood Mackenzie, listou três razões para a Europa estar atrás no desenvolvimento de data centers em entrevista à CNBC: o custo de energia, a localização geográfica das empresas que desenvolvem data centers e a velocidade de execução — "o tempo que leva para construir a infraestrutura e conectá-la à rede".

Vencedores e perdedores dentro da Europa

"A parte central da Europa já perdeu o jogo", disse Vladimir Prodanovic, gerente de programa sênior da Nvidia, durante painel em conferência na Dinamarca em abril, citando os altos custos de eletricidade na Alemanha e no Reino Unido "Para mim, no momento, o número um é a Noruega — quase todas as grandes empresas de IA estão lá."

Os países nórdicos e a França são apontados como os mais bem posicionados para atrair investimentos em IA, por conta de preços mais baixos de eletricidade e de uma matriz energética diversificada.

A Microsoft firmou parceria com a Nscale para um acordo de US$ 6,2 bilhões para construir infraestrutura de IA na Noruega, planeja expansão de US$ 3,2 bilhões na Suécia e pretende investir US$ 3 bilhões em capacidade de data centers na Dinamarca entre 2023 e 2027, segundo a CNBC.

O custo de alugar capacidade nos cinco maiores mercados europeus de data centers deve subir 12% em 2026, segundo pesquisa da CBRE.

Para as empresas de tecnologia americanas, a equação é fácil. Para os países europeus que querem competir na IA, a conta é mais difícil.

"Acessibilidade e inflação, competitividade para as empresas europeias e liderança tecnológica em IA — não conseguimos nada disso se não resolvermos o sistema de energia", disse Darmouni à CNBC.