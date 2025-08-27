Inteligência Artificial

Do J.A.R.V.I.S. ao companheiro de IA: como máquinas inteligentes adentram todas as rotinas

A inteligência artificial está transformando o cotidiano, desde as tarefas domésticas até a otimização de processos no mundo dos negócios, trazendo mais eficiência, personalização e inovação

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11h47.

Última atualização em 27 de agosto de 2025 às 12h08.

Desde o primeiro filme Homem de Ferro, lançado em 2008, o assistente de Tony Stark J.A.R.V.I.S. (Just A Rather Very Intelligent System – algo como “Apenas Um Sistema Bastante Inteligente”) impressiona pela quantidade de tarefas que pode realizar: ele gerencia sistemas de alta tecnologia, oferece suporte em tempo real durante as batalhas, realiza diagnósticos e ajustes nas armaduras, além de coordenar ataques e estratégias.

Para isso, o J.A.R.V.I.S. armazena e processa grandes quantidades de dados, fornecendo a Tony Stark informações cruciais para tomar decisões rápidas e precisas. Ou seja, ele é uma inteligência artificial de alto nível.

Pulando do universo Marvel para a vida real em 2025, as IAs ainda não atingiram o nível de assistentes como o J.A.R.V.I.S., mas sua presença está crescendo e elas já impactam positivamente o dia a dia de muitas pessoas, tanto em casa quanto no trabalho.

O assistente de Tony Stark J.A.R.V.I.S: uma imaginação extrema de como será o companheirismo entre humanos e IA

Uso doméstico

No ambiente doméstico, as ferramentas de IA oferecem cada vez mais conveniência e automação. Assistentes virtuais como a Alexa, da Amazon, o Google Assistente e a Siri, da Apple, permitem o controle de eletrodomésticos inteligentes, a reprodução de música, o gerenciamento de listas de tarefas, além de fazerem tradução instantânea e auxiliarem nos estudos e na organização.

Outros aplicativos como o Tody ajudam a organizar as tarefas domésticas, sugerindo rotinas de limpeza e criando alertas automáticos. No campo financeiro, assistentes como Cleo, Emma e Yolt monitoram gastos, oferecem sugestões de economia e alertam sobre assinaturas desnecessárias, contribuindo para um melhor controle financeiro.

Ainda no uso individual, mas para outras tarefas, as IA também têm se mostrado ferramentas poderosas. O ChatGPT, da OpenAI, por exemplo, facilita a geração e revisão de textos, a criação de conteúdos e a análise de dados, além de ajudar com contas simples para aqueles menos afeitos à matemática.

Já o Claude, da Anthropic, se destaca na leitura e compreensão de documentos longos, sendo uma solução especialmente útil para contextos jurídicos e acadêmicos. Além dele, o ClickUp Brain organiza tarefas pessoais e profissionais, gerencia projetos e oferece recomendações para otimizar atividades.

Uso empresarial e no trabalho

No ambiente corporativo, a IA está transformando a forma de trabalhar. Ferramentas como Otter e Tactiq transcrevem e resumem automaticamente reuniões, facilitando o acompanhamento de discussões, enquanto a Zapier automatiza tarefas repetitivas, integrando aplicativos para, por exemplo, gerenciar e-mails, redes sociais ou atualizar planilhas.

Também existem soluções de IA aplicáveis no design de interiores, como Planner 5D, RoomSketcher e Foyr Neo, que oferecem visualizações 3D de projetos e sugestões inteligentes para layout e decoração de ambientes corporativos.

Além disso, as versões empresariais do ChatGPT e do Claude também são utilizadas para análise de grandes volumes de dados e fornecimento de suporte à decisão, tornando o processo mais ágil e eficiente.

Ferramentas baseadas em IA estão se expandindo, ainda, para áreas como treinamentos personalizados, análise de dados para pequenas empresas, chatbots para atendimento automatizado e apoio na administração de tarefas cotidianas, aumentando a produtividade e eficiência – tanto no setor doméstico quanto corporativo.

No RH, a IA é aplicada em tempo real para fornecer feedback, selecionar candidatos, personalizar processos de recrutamento e otimizar o desempenho dos colaboradores, além de ampliar o engajamento nas equipes.

Ainda distante do público comum, em organizações de ponta como o Google e a NASA, a IA é testada em cenários extremos, como os cuidados médicos no espaço, combinando análise em tempo real com suporte inteligente para decisões médicas em ambientes de alto risco.

Essas são algumas das diversas aplicações da IA no dia a dia. Embora um assistente como o J.A.R.V.I.S. ainda seja uma realidade distante, mesmo para bilionários do tipo Tony Stark, as novas tecnologias chegaram para ficar e estão transformando a maneira como realizamos tarefas, tanto domésticas quanto no trabalho.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialGoogleNasaAmazonAppleOpenAI
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

IA que fala francês e investimento público: como a Mistral se tornou a startup favorita de Macron

100 mil robôs em 3 anos: o plano da Figure AI para criar serviçais artificiais

Sites japoneses processam Perplexity, de pesquisa com IA, por violação de direitos autorais

A24, de 'Moonlight' e 'Tudo em Todo Lugar', atinge US$ 3,5 bi e investe em IA para criar filmes

Mais na Exame

Mundo

Exclusivo: acordo de países europeus e Mercosul será assinado em setembro, diz secretária da Noruega

Future of Money

Google anuncia blockchain próprio com foco em instituições financeiras

Brasil

'Eu creio que esse compromisso vai ser honrado', diz Haddad sobre compensação da isenção do IR

Carreira

Com poucos cliques, Google traz testes para IA fazer reservas em restaurantes para usuários