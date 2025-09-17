Google lança app experimental para buscas rápidas no Windows com integração de IA

O Google anunciou nesta terça-feira, 16, o lançamento de um novo aplicativo experimental para Windows, desenvolvido para ajudar os usuários a encontrarem informações de forma mais rápida e precisa. Com o atalho "Alt + Espaço", o app permite a realização de buscas instantâneas, acessando conteúdos armazenados no próprio computador, em aplicativos instalados, nos arquivos do Google Drive e na web.

Essa nova ferramenta para Windows funciona de maneira semelhante à função Spotlight dos Macs, da Apple, a qual possibilita a busca rápida de qualquer conteúdo, seja no dispositivo ou na internet.

Inicialmente, o aplicativo pode ser acessado por meio do Search Labs, programa experimental do Google que oferece aos usuários a oportunidade de testarem funcionalidades em estágio inicial e fornecerem feedback antes de seu lançamento oficial.

Por enquanto, o app está disponível apenas em inglês e para usuários dos Estados Unidos. Para utilizá-lo, é necessário ter um PC com Windows 10 ou superior.

Integração com o Google Lens

Outra importante funcionalidade do app é sua integração com o Google Lens, permitindo que os usuários selecionem e pesquisem qualquer conteúdo exibido na tela. Com isso, também é possível traduzir imagens ou textos rapidamente, receber ajuda com questões de matemática e muito mais.

Além disso, o aplicativo também oferece respostas mais aprofundadas por meio do Modo IA, que utiliza inteligência artificial para responder perguntas complexas ou multipartes. Usuários também podem alternar entre resultados gerais, Modo IA, imagens, compras, vídeos e outras categorias de pesquisa ou, ainda, ativar o modo escuro para uma experiência mais personalizada.

Com esse novo app, o Google avança no processo de integrar a IA aos seus produtos, expandindo ainda mais a atuação do Gemini, especialmente após o recente sinal verde do judiciário dos EUA no julgamento antitruste. Após ganhar uma "função Photoshop", seu app já é o gratuito mais baixado em iPhones dos EUA.