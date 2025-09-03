Robôs aspiradores: fabricantes chinesas tomam liderança mundial com fatia de 54%

Fabricantes chineses estão ampliando seu domínio no mercado global de aspiradores robóticos, mesmo com a crescente competição interna e as incertezas comerciais com os EUA.

De acordo com a IDC (International Data Corporation), as quatro principais empresas globais de aspiradores inteligentes são todas chinesas: Roborock, Ecovacs, Dreame e Xiaomi. Juntas, elas representaram 54,1% das remessas globais no primeiro trimestre deste ano, superando a norte-americana iRobot, conhecida pela marca Roomba, que caiu da liderança, posição que ocupava há um ano, para o atual quinto lugar.

Enquanto as chinesas aumentaram sua participação de mercado de 47,2% para 54,1%, a fatia da iRobot no mesmo período caiu para 9,3%, puxada por uma queda de 30,6% em suas remessas globais.

“Devido à feroz competição no mercado doméstico da China, os fabricantes encontram dificuldades para obter lucros no mercado chinês”, segundo Claire Zhao, analista sênior da IDC. Por isso, essas empresas provavelmente continuarão focadas nos EUA, que permanece a “região mais lucrativa”, e na Europa.

Líder de mercado, a Roborock registrou um aumento de 79% na receita do primeiro semestre deste ano, alcançando 7,9 bilhões de yuans (US$ 1,1 bilhão). A Ecovacs também teve desempenho notável, com crescimento de 86,5% nas vendas para os EUA no segundo trimestre, impulsionada por melhorias na cadeia de suprimentos e na produção local.

Por outro lado, a iRobot, que ajudou a estabelecer a indústria de aspiradores robóticos com o lançamento do primeiro Roomba em 2002, tem enfrentado dificuldades para competir com as rivais chinesas e está à procura de compradores.

Estratégia das empresas chinesas

Além de se beneficiarem de uma cadeia de suprimentos de baixo custo, a estratégia de expansão das empresas chinesas no mercado norte-americano inclui parcerias com influenciadores locais, fortalecimento das relações com distribuidores e presença em grandes varejistas como Amazon e Walmart.

A Ecovacs, por exemplo, começou a exigir que alguns modelos domésticos fossem ativados com números de telefone chineses, após reclamações de vendedores de que alguns produtos estavam sendo comprados na China para revenda no exterior a preços mais altos. A empresa também anunciou novos modelos premium, como o X11, com inovações como mops redesenhados e pequenos rolos laterais para uma limpeza mais eficaz.

Para enfrentar a competição doméstica, os fabricantes chineses têm acelerado a inovação, investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. A Roborock, por exemplo, aumentou seu número de funcionários em 73,5% no último ano, totalizando 1.364 empregados com foco em inovação.