Na China, mais de 500 androides participam de primeira 'Olimpíadas de Robôs' do mundo

Se os Jogos Olímpicos têm origem na Grécia antiga, com sua versão moderna tendo início em 1896, a China busca escrever seu nome na história ao organizar os primeiros Jogos Mundiais de Robôs Humanoides.

Realizada em Pequim, entre a última sexta-feira (15) e o domingo (17), essa primeira edição reuniu mais de 500 androides que alternavam entre quedas desajeitadas e momentos de grande desempenho, em eventos como corrida de 100 metros com barreiras e kung fu.

280 equipes de robótica de 16 países competiram no National Speed Skating Oval, construído na capital chinesa para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. As disputas incluíram esportes tradicionais, como atletismo, futebol, basquete e boxe, além de tarefas práticas, como categorização médica e limpeza.

No entanto, ainda está distante o momento em que os atletas humanos precisarão se preocupar com a competição de robôs. No futebol de cinco jogadores, por exemplo, dez androides do tamanho de crianças de sete anos se arrastavam pelo campo, frequentemente se enrolando ou caindo em grupo.

Já em uma corrida de 1.500 metros, o robô humanoide da Unitree, campeão nacional chinês, percorreu a pista a uma velocidade impressionante, superando facilmente seus concorrentes. Apesar disso, ele completou a prova em 6 minutos e 29,37 segundos, muito atrás do recorde mundial masculino, que é de 3 minutos e 26 segundos e foi estabelecido pelo marroquino Hicham El Guerrouj, ou do feminino, de 3 minutos e 49,04 segundos, cravado pela queniana Faith Kipyegon.

Embora competições de robôs existam há décadas, os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides de 2025 são os primeiros a focarem exclusivamente em máquinas com aparência humana. Por isso, são popularmente chamados de “Olimpíadas de Robôs”.

China quer liderar em robótica

Segundo a Federação Internacional de Robótica, a China colocou os androides no "centro de sua estratégia nacional". Atualmente, o país já é o maior mercado mundial de robôs industriais e está investindo fortemente para liderar o setor.

Em março, o governo chinês anunciou um fundo de um trilhão de yuans (US$ 139 bilhões) para apoiar startups tecnológicas, incluindo robótica e inteligência artificial. Além das "Olimpíadas de Robôs", Pequim também sediou, em abril, a primeira meia-maratona de androides do mundo.