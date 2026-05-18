Como criar imagens com IA e quais ferramentas estão em alta em 2026

Criar imagens com inteligência artificial deixou de ser um recurso restrito a designers ou profissionais de tecnologia. Em 2026, plataformas capazes de gerar ilustrações, retratos e artes digitais a partir de comandos simples ganharam espaço no cotidiano de criadores de conteúdo, estudantes, empresas e usuários comuns.

O avanço das ferramentas tornou o processo mais acessível e ampliou o uso da IA em áreas como publicidade, redes sociais, apresentações, entretenimento e design.

Como funciona a criação de imagens com IA

A geração de imagens funciona a partir de comandos escritos pelo usuário, conhecidos como prompts. É necessário apenas descrever o que deseja criar: cenário, estilo, iluminação, roupas, cores ou referências visuais.

Um pedido como “crie uma cafeteria aconchegante em estilo cinematográfico, com luz quente e chuva na janela” já é suficiente para gerar diferentes versões da imagem em poucos segundos.

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No entanto, quanto mais detalhado for o comando, maior tende a ser o controle sobre o resultado final.

O que as ferramentas conseguem fazer

Além de criar imagens do zero, muitas plataformas também conseguem:

transformar fotos em ilustrações;

alterar estilos visuais;

remover ou adicionar elementos;

expandir cenários;

melhorar resolução;

gerar versões mais realistas ou artísticas de uma mesma imagem.

Esses recursos fizeram a IA ganhar espaço em atividades profissionais, especialmente em marketing, produção de conteúdo e criação visual para redes sociais.

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Ferramentas que estão em alta em 2026

Entre as plataformas mais populares do momento estão o Midjourney, conhecido pelo estilo artístico e cinematográfico; o DALL·E, integrado ao ChatGPT e utilizado para criar imagens por comando de texto; e o Adobe Firefly, voltado para edição e integração com ferramentas de design profissional.

Outras plataformas, como Leonardo AI, Ideogram e Canva AI, também cresceram nos últimos anos por oferecer modelos mais simples de uso e integração com criação de peças para redes sociais, apresentações e materiais publicitários.

Como começar na prática

Para criar imagens, o primeiro passo é escolher uma plataforma e definir o estilo desejado. Depois, basta escrever um comando detalhado explicando o que deve aparecer na cena.

Um exemplo simples seria:

"Crie uma ilustração realista de uma livraria moderna, com iluminação aconchegante e pessoas lendo café."

A partir disso, a IA gera versões diferentes da cena, permitindo ajustes no texto até chegar ao resultado esperado.

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A popularização dessas plataformas transformou a produção de imagens em um processo mais rápido e acessível. Ao reduzir barreiras técnicas, a IA permitiu que usuários sem experiência em design criassem conteúdos visuais de forma profissional, ampliando o uso da criatividade em diferentes áreas.