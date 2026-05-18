A história da inteligência artificial: da década de 1950 ao boom do ChatGPT

A inteligência artificial deixou de ser um conceito distante da ficção científica para se tornar parte da rotina de milhões de pessoas. Ferramentas capazes de escrever textos, responder perguntas, criar imagens e automatizar tarefas ganharam espaço em empresas, escolas e no dia a dia, mas essa transformação começou muito antes do surgimento do ChatGPT.

A trajetória da IA atravessa décadas de pesquisas, avanços computacionais e mudanças na forma como humanos interagem com tecnologia.

O início da ideia

As primeiras discussões sobre inteligência artificial começaram ainda na década de 1950, quando cientistas da computação passaram a estudar a possibilidade de máquinas reproduzirem comportamentos humanos, como raciocínio e tomada de decisão.

Um dos nomes centrais desse período foi o matemático britânico Alan Turing, que propôs testes para avaliar se uma máquina poderia imitar respostas humanas de forma convincente.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Em 1956, pesquisadores reunidos na Conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos, utilizaram oficialmente o termo “inteligência artificial” pela primeira vez. A expectativa da época era otimista: muitos acreditavam que máquinas inteligentes seriam desenvolvidas em poucos anos.

As primeiras limitações

Apesar do entusiasmo inicial, a tecnologia da época ainda era limitada. Os computadores tinham pouca capacidade de processamento e armazenamento, o que dificultava avanços mais complexos.

Nas décadas seguintes, a IA passou por períodos de desaceleração conhecidos como “invernos da inteligência artificial”, quando investimentos diminuíram e muitas promessas não conseguiram ser cumpridas.

Mesmo assim, pesquisas continuaram evoluindo em áreas como reconhecimento de padrões, automação e aprendizado de máquina. Aos poucos, sistemas começaram a executar tarefas específicas, como jogar xadrez, identificar imagens e analisar grandes volumes de dados.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

O avanço da internet e dos dados

A expansão da internet e o crescimento do volume de informações digitais mudaram o cenário da inteligência artificial.

Com mais dados disponíveis e computadores mais potentes, empresas de tecnologia passaram a investir em modelos capazes de aprender padrões e melhorar respostas automaticamente.

Foi nesse contexto que surgiram assistentes virtuais, algoritmos de recomendação em plataformas de streaming e sistemas de reconhecimento facial.

A IA deixou de ser apenas um tema acadêmico e começou a aparecer em produtos usados diariamente.

O boom do ChatGPT

O lançamento do ChatGPT marcou uma nova fase da inteligência artificial generativa. A ferramenta popularizou o uso de modelos capazes de produzir textos naturais, responder perguntas em linguagem cotidiana e auxiliar em tarefas profissionais e criativas.

A partir desse momento, a IA passou a ocupar espaço constante em debates sobre produtividade, educação, carreira e impacto no mercado de trabalho.

Empresas começaram a integrar assistentes inteligentes em serviços, enquanto usuários passaram a utilizar ferramentas de IA para estudar, organizar rotinas e automatizar atividades.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

O caminho iniciado nos laboratórios da década de 1950 evoluiu para uma tecnologia integrada ao cotidiano. E, com a velocidade atual dos avanços, especialistas avaliam que a inteligência artificial ainda está apenas no começo de uma transformação mais ampla.