Elon Musk libera parte do Grok 2.5, IA polêmica da xAI, em site de código aberto

A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, anunciou a disponibilização dos pesos utilizados para treinar a versão 2.5 de seu modelo Grok na plataforma de código aberto Hugging Face.

“O modelo @xAI Grok 2.5, que foi o nosso melhor modelo no ano passado, agora é código aberto”, escreveu Musk em sua rede social X, recentemente fundida com a xAI. No entanto, apesar do anúncio, foram liberados apenas os pesos de treinamento, não o código-fonte completo do modelo.

Esse movimento ocorre em um contexto de pressão por maior abertura dos modelos de IA. Nos EUA, o governo Trump incluiu a promoção de tecnologias abertas entre as prioridades federais, em resposta à expansão de IAs chinesas acessíveis ao público.

Outras empresas norte-americanas também estão de olho no movimento. No começo de agosto, a OpenAI liberou seus dois primeiros modelos com pesos abertos desde o GPT-2, lançado em 2019, embora o GPT-5, sua versão mais avançada, ainda não tenha código-fonte nem pesos disponíveis publicamente.

Musk afirmou ainda que a versão seguinte, o Grok 3, deve ser liberada em cerca de seis meses. Atualmente, o modelo mais avançado é o Grok 4, lançado em 9 de julho, com recursos multimodais, raciocínio aprimorado e interface atualizada em relação às versões anteriores.

Segundo o engenheiro de IA Tim Kellogg, a licença do Grok é “personalizada, com algumas cláusulas anticompetitivas”.

Polêmicas do Grok

O Grok, integrado ao X, gerou polêmica ao longo de 2025, especialmente depois que o chatbot passou a repetir teorias da conspiração sobre “genocídio branco” e fazer declarações antissemitas.

Apesar de Musk afirmar que o Grok 4 é uma “IA maximamente orientada à verdade”, com uma abordagem “anti-woke”, o modelo parece consultar o próprio perfil do empresário nas redes sociais antes de responder a perguntas controversas, levantando dúvidas sobre sua confiabilidade.

Nesse contexto polêmico, Igor Babuschkin, cofundador da xAI, recentemente deixou a empresa para criar a Babuschkin Ventures, firma de capital de risco focada em iniciativas de IA seguras e voltadas ao avanço da humanidade.