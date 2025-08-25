Inteligência Artificial

Elon Musk libera parte do Grok 2.5, IA polêmica da xAI, em site de código aberto

Modelo de inteligência artificial foi disponibilizado na Hugging Face, mas sem código-fonte completo

Elon Musk: CEO da xAI (Wikimedia Commons)

Elon Musk: CEO da xAI (Wikimedia Commons)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11h26.

A xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, anunciou a disponibilização dos pesos utilizados para treinar a versão 2.5 de seu modelo Grok na plataforma de código aberto Hugging Face.

“O modelo @xAI Grok 2.5, que foi o nosso melhor modelo no ano passado, agora é código aberto”, escreveu Musk em sua rede social X, recentemente fundida com a xAI. No entanto, apesar do anúncio, foram liberados apenas os pesos de treinamento, não o código-fonte completo do modelo.

Esse movimento ocorre em um contexto de pressão por maior abertura dos modelos de IA. Nos EUA, o governo Trump incluiu a promoção de tecnologias abertas entre as prioridades federais, em resposta à expansão de IAs chinesas acessíveis ao público.

Outras empresas norte-americanas também estão de olho no movimento. No começo de agosto, a OpenAI liberou seus dois primeiros modelos com pesos abertos desde o GPT-2, lançado em 2019, embora o GPT-5, sua versão mais avançada, ainda não tenha código-fonte nem pesos disponíveis publicamente.

Musk afirmou ainda que a versão seguinte, o Grok 3, deve ser liberada em cerca de seis meses. Atualmente, o modelo mais avançado é o Grok 4, lançado em 9 de julho, com recursos multimodais, raciocínio aprimorado e interface atualizada em relação às versões anteriores.

Segundo o engenheiro de IA Tim Kellogg, a licença do Grok é “personalizada, com algumas cláusulas anticompetitivas”.

Polêmicas do Grok

O Grok, integrado ao X, gerou polêmica ao longo de 2025, especialmente depois que o chatbot passou a repetir teorias da conspiração sobre “genocídio branco” e fazer declarações antissemitas.

Apesar de Musk afirmar que o Grok 4 é uma “IA maximamente orientada à verdade”, com uma abordagem “anti-woke, o modelo parece consultar o próprio perfil do empresário nas redes sociais antes de responder a perguntas controversas, levantando dúvidas sobre sua confiabilidade.

Nesse contexto polêmico, Igor Babuschkin, cofundador da xAI, recentemente deixou a empresa para criar a Babuschkin Ventures, firma de capital de risco focada em iniciativas de IA seguras e voltadas ao avanço da humanidade.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialElon Musk

Mais de Inteligência Artificial

Inteligência artificial é uma bolha? Líderes do setor divergem sobre aquecimento do mercado

Quanto ganha um especialista de IA? Funcionários da Microsoft revelaram salários e bônus

Meta 'rouba' mais um executivo de IA da Apple em meio a planos de pausar contratações

Nvidia e China estão tentando resolver crise de segurança sobre o chip H20, diz CEO

Mais na Exame

Minhas Finanças

Consignado CLT: Lei estende modalidade a autônomos, mas interesse dos bancos ainda é restrito

Tecnologia

Mininovelas verticais desafiam streaming e conquistam audiência com episódios de 1 minuto

Future of Money

MetaMask, maior carteira para criptomoedas, lança 'dólar digital' próprio

Mundo

EUA enviam caças para interceptar avião espião russo próximo ao Alasca