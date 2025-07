Musk na corrida pela IA: SpaceX investe US$ 2 bilhões na xAI para competir com ChatGPT

A SpaceX, empresa de Elon Musk conhecida pela produção de foguetes e tecnologias espaciais, decidiu investir US$ 2 bilhões na xAI, sua startup de inteligência artificial (IA), disseram investidores próximos às companhias ao Wall Street Journal. O valor representa quase metade da recente captação de US$ 5 bilhões da xAI. Esse movimento faz parte da estratégia de Musk para fortalecer sua empresa de IA, que busca competir com gigantes como a OpenAI.

O investimento faz parte do fundo de US$ 5 bilhões que a xAI anunciou em sua recente rodada de captação, coordenada pelo banco Morgan Stanley. Embora a SpaceX tenha focado em seus projetos aeroespaciais, o investimento na xAI é uma das suas maiores incursões fora do setor espacial. Esse valor também marca o primeiro investimento conhecido da SpaceX na xAI, o que fortalece a relação entre as duas empresas.

A xAI, fundada por Musk para desenvolver o chatbot Grok, já tem atraído atenção no setor, especialmente após sua fusão com a X (antigo Twitter). O novo conglomerado foi avaliado em US$ 113 bilhões.

A fusão com a X também ampliou o alcance da startup de IA, que recentemente recebeu elogios no serviço de benchmarking Artificial Analysis, que testou a nova versão do Grok. Musk tem se mostrado bastante otimista, chamando o chatbot de "a inteligência artificial mais inteligente do mundo", embora ainda não tenha alcançado o impacto global do ChatGPT, da OpenAI. O chatbot foi recentemente criticado por fazer comentários controversos em resposta a usuários, o que levou a xAI a pedir desculpas oficialmente.

A SpaceX tem se beneficiado da xAI de diversas maneiras. O Grok foi integrado ao serviço de internet via satélite Starlink, oferecendo funcionalidades de atendimento ao cliente. Musk sugeriu que mais parcerias de negócios entre a SpaceX e a xAI são esperadas no futuro, conforme conversas com investidores. Além disso, Musk declarou que pretende expandir o uso do Grok para robôs humanoides, como a linha Optimus da Tesla, que promete transformar a interação entre humanos e máquinas.

O investimento da SpaceX na xAI pode trazer riscos para a empresa espacial. A SpaceX está investindo bilhões de dólares no desenvolvimento do foguete Starship, que tem enfrentado diversos desafios, incluindo falhas consecutivas em voos e um grande acidente durante um teste de motor no último mês. Apesar dos contratempos, a SpaceX possui mais de US$ 3 bilhões em caixa e se destaca por sua política de fazer poucos investimentos externos. O maior deles foi em 2021, quando adquiriu uma empresa de comunicações por satélite por US$ 524 milhões.

Na xAI, Musk segue direcionando recursos consideráveis para treinar modelos de IA. Esse esforço de alto custo é semelhante ao que outras startups de IA enfrentam, que também estão sob constante pressão financeira, mas continuam a ter altas avaliações no mercado.

A xAI ainda não terminou sua captação e deverá levantar mais recursos ainda este ano.