Workslop: o novo problema da IA no trabalho que pode consumir horas a mais e desperdiçar dinheiro (Imagem gerada por IA)
Jornalista
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17h35.
Workslop é, em essência, um conteúdo gerado por inteligência artificial que transfere para outra pessoa a parte mais importante da tarefa: revisar, corrigir, contextualizar ou completar o material.
Um exemplo é um profissional pedir à IA uma apresentação para uma reunião e encaminhar o arquivo sem verificar os dados. O material pode ter boa aparência, mas conter informações desatualizadas, conclusões superficiais ou recomendações que não consideram o contexto da empresa.
O conceito foi analisado por pesquisadores da BetterUp Labs e do Stanford Social Media Lab. Em uma pesquisa divulgada em 2025, 41% dos trabalhadores consultados disseram ter recebido algum exemplo de workslop que afetou seu trabalho.O problema não está necessariamente em utilizar IA. A questão é como o resultado é utilizado.
O fenômeno pode surgir em diferentes atividades profissionais, como:
Em todos esses casos, a ferramenta pode acelerar a produção inicial, mas o conteúdo ainda precisa passar pelo conhecimento e pelo julgamento de quem o entrega.
Segundo a pesquisa da BetterUp e Stanford, trabalhadores estimaram gastar cerca de duas horas para resolver cada ocorrência de workslop.
Aprender IA não significa apenas saber gerar conteúdo. Também envolve saber avaliar quando uma resposta é adequada, identificar erros e fornecer contexto suficiente para a ferramenta.
Está na hora de desenvolver essas habilidades! O Pré-MBA em IA Saint Paul e Exame está disponível por R$ 37 e aborda o uso da inteligência artificial no ambiente profissional.
Para reduzir o risco de entregar um conteúdo de baixa qualidade, o profissional pode adotar algumas etapas simples:
Antes de abrir a ferramenta, determine o que precisa ser resolvido. Um pedido genérico tende a produzir um resultado igualmente genérico.
Informações sobre público, objetivo, prazo, dados disponíveis e restrições ajudam a IA a produzir respostas mais próximas da necessidade real.
Erros factuais, informações inventadas, repetições e conclusões inadequadas podem passar despercebidos quando a revisão é superficial.
O profissional deve avaliar se o material faz sentido para aquela situação. A revisão humana não é apenas correção gramatical, mas também análise e tomada de decisão.
Produzir um documento rapidamente não significa necessariamente produzir valor. Se o material exigir mais tempo de outra pessoa para ser corrigido do que levaria para fazer corretamente desde o início, o ganho de produtividade desaparece.
O avanço da inteligência artificial aumenta a importância de uma habilidade que não pode ser substituída pelo simples ato de gerar conteúdo: saber julgar o resultado.
A pesquisa sobre workslop mostra que a adoção da tecnologia sem critérios pode deslocar tarefas para colegas, prejudicar a colaboração e consumir tempo que seria destinado a atividades mais relevantes.
Por isso, uma forma prática de evitar o problema é tratar a IA como uma ferramenta de apoio, e não como uma etapa automática entre o pedido e a entrega.
Para quem quer aprofundar o uso profissional da inteligência artificial, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e Exame custa R$ 37 e pode ser uma opção de formação sobre o tema.