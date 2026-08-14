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Workslop: o novo problema da IA no trabalho que pode consumir horas a mais e desperdiçar dinheiro

O termo descreve conteúdos produzidos com inteligência artificial que parecem completos, mas exigem correções e podem transferir trabalho para outros profissionais

Workslop: o novo problema da IA no trabalho que pode consumir horas a mais e desperdiçar dinheiro (Imagem gerada por IA)

Workslop: o novo problema da IA no trabalho que pode consumir horas a mais e desperdiçar dinheiro (Imagem gerada por IA)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17h35.

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Workslop é, em essência, um conteúdo gerado por inteligência artificial que transfere para outra pessoa a parte mais importante da tarefa: revisar, corrigir, contextualizar ou completar o material.

Um exemplo é um profissional pedir à IA uma apresentação para uma reunião e encaminhar o arquivo sem verificar os dados. O material pode ter boa aparência, mas conter informações desatualizadas, conclusões superficiais ou recomendações que não consideram o contexto da empresa.

O conceito foi analisado por pesquisadores da BetterUp Labs e do Stanford Social Media Lab. Em uma pesquisa divulgada em 2025, 41% dos trabalhadores consultados disseram ter recebido algum exemplo de workslop que afetou seu trabalho.

O problema não está necessariamente em utilizar IA. A questão é como o resultado é utilizado.

Como o workslop aparece no trabalho

O fenômeno pode surgir em diferentes atividades profissionais, como:

  • E-mails longos e genéricos enviados sem edição
  • Relatórios com informações pouco relevantes para o objetivo
  • Apresentações cheias de texto, mas sem análise própria
  • Resumos que omitem pontos importantes
  • Códigos produzidos por IA sem testes ou compreensão de quem os utiliza

Em todos esses casos, a ferramenta pode acelerar a produção inicial, mas o conteúdo ainda precisa passar pelo conhecimento e pelo julgamento de quem o entrega.

Segundo a pesquisa da BetterUp e Stanford, trabalhadores estimaram gastar cerca de duas horas para resolver cada ocorrência de workslop.

Aprender IA não significa apenas saber gerar conteúdo. Também envolve saber avaliar quando uma resposta é adequada, identificar erros e fornecer contexto suficiente para a ferramenta.

Está na hora de desenvolver essas habilidades! O Pré-MBA em IA Saint Paul e Exame está disponível por R$ 37 e aborda o uso da inteligência artificial no ambiente profissional.

Como evitar o workslop

Para reduzir o risco de entregar um conteúdo de baixa qualidade, o profissional pode adotar algumas etapas simples:

1. Defina o objetivo antes de usar IA

Antes de abrir a ferramenta, determine o que precisa ser resolvido. Um pedido genérico tende a produzir um resultado igualmente genérico.

2. Forneça contexto

Informações sobre público, objetivo, prazo, dados disponíveis e restrições ajudam a IA a produzir respostas mais próximas da necessidade real.

3. Revise antes de enviar

Erros factuais, informações inventadas, repetições e conclusões inadequadas podem passar despercebidos quando a revisão é superficial.

4. Acrescente conhecimento próprio

O profissional deve avaliar se o material faz sentido para aquela situação. A revisão humana não é apenas correção gramatical, mas também análise e tomada de decisão.

5. Não use IA apenas para parecer produtivo

Produzir um documento rapidamente não significa necessariamente produzir valor. Se o material exigir mais tempo de outra pessoa para ser corrigido do que levaria para fazer corretamente desde o início, o ganho de produtividade desaparece.

O que muda para quem trabalha com IA

O avanço da inteligência artificial aumenta a importância de uma habilidade que não pode ser substituída pelo simples ato de gerar conteúdo: saber julgar o resultado.

A pesquisa sobre workslop mostra que a adoção da tecnologia sem critérios pode deslocar tarefas para colegas, prejudicar a colaboração e consumir tempo que seria destinado a atividades mais relevantes.

Por isso, uma forma prática de evitar o problema é tratar a IA como uma ferramenta de apoio, e não como uma etapa automática entre o pedido e a entrega.

Para quem quer aprofundar o uso profissional da inteligência artificial, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e Exame custa R$ 37 e pode ser uma opção de formação sobre o tema.

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