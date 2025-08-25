Humain, estatal saudita, lança aplicativo de IA conversacional voltado para árabes e muçulmanos

Principal empresa de inteligência artificial da Arábia Saudita, a estatal Humain lançou um aplicativo de IA conversacional voltado a árabes e muçulmanos, em meio à estratégia do país para se consolidar como líder regional em tecnologia.

Alimentado pelo grande modelo de linguagem (LLM) da empresa, o Allam, o Humain Chat foi desenvolvido com base em valores e patrimônio islâmicos, de acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 25. Inicialmente disponível apenas na Arábia Saudita, o aplicativo permite conversas bilíngues em árabe e inglês, mas também reconhece múltiplos dialetos árabes, incluindo egípcio e libanês.

Segundo o CEO Tareq Amin, o lançamento é um “marco histórico na missão de construir uma IA soberana, tecnicamente avançada e culturalmente autêntica”. O desenvolvimento envolveu 120 especialistas em IA, metade deles mulheres e todos eles sauditas.

Embora seja positivo que o Allam tenha sido treinado com conjuntos de dados e salvaguardas que refletem a cultura e os valores regionais, o sistema também pode ser usado pelo governo saudita para controlar e restringir o tipo de informação disponível.Na região, o modelo concorre com o Falcon Arabic, desenvolvido por uma divisão de pesquisa do governo de Abu Dhabi.

A Humain adquiriu o Allam da Autoridade de Dados e Inteligência Artificial da Arábia Saudita (SDAIA), que desenvolvia o modelo em parceria com a IBM, absorvendo pelo menos 95 funcionários da agência neste ano.

Seu lançamento ocorre em meio a um debate global sobre o custo de criar modelos de IA avançados do zero. Embora Allam e Falcon sejam relevantes regionalmente, oferecendo resultados mais precisos em árabe e fortalecendo pesquisas locais, eles não têm como objetivo competir com modelos maiores, como o ChatGPT, da OpenAI.

Controlada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e presidida pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, a Humain foi anunciada um dia antes da visita de Donald Trump ao país, em maio deste ano. Na ocasião, a empresa firmou parcerias para adquirir chips da Nvidia e da AMD, visando a construção de um data center de 1,9 gigawatts até 2030.

Em junho, a empresa criou uma divisão voltada à publicidade e aos games. No futuro, a Humain planeja investir pesado em data centers, computação em nuvem, modelos de linguagem e criar um fundo de capital de risco de US$ 10 bilhões.

Diferença entre árabe e muçulmano

Embora frequentemente usados como sinônimos, especialmente no Ocidente, “árabes” e “muçulmanos” não são a mesma coisa. Árabe é quem tem origem étnica ou cultural no mundo árabe; muçulmano é quem segue a religião islâmica, independentemente da etnia ou nacionalidade.

Portanto, nem todos os árabes são muçulmanos, assim como nem todos os muçulmanos são árabes.