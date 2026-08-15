4 formas de descobrir quais informações os chatbots têm sobre você

Uma conversa com um chatbot pode deixar mais informações para trás do que o usuário percebe. Preferências mencionadas em uma conversa, arquivos enviados e até interações anteriores podem ser utilizados para personalizar respostas, dependendo da ferramenta e das configurações da conta.

A boa notícia é que os principais serviços oferecem caminhos para verificar parte dessas informações. O processo muda de uma plataforma para outra, mas quatro estratégias ajudam a entender o que está sendo considerado nas respostas.

1. Pergunte diretamente ao chatbot

O caminho mais simples é fazer a própria IA revelar quais informações ela está utilizando.

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No ChatGPT, por exemplo, o usuário pode perguntar o que o sistema lembra sobre ele. A plataforma informa que, quando a memória está ativada, é possível consultar as informações armazenadas e também pedir que uma memória seja excluída.

No Gemini, também é possível perguntar se informações de conversas anteriores foram utilizadas para personalizar uma resposta. A própria documentação do Google recomenda esse procedimento para verificar o uso do histórico.

Vale lembrar que a resposta do chatbot não necessariamente representa uma lista completa de todos os dados associados à conta. Ela mostra o que o sistema consegue identificar ou utilizar naquele contexto.

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2. Confira as configurações de memória

Outra forma é procurar diretamente pelos controles de memória.

No ChatGPT, o caminho passa por Configurações > Personalização > Memória. Ali, dependendo da conta e dos recursos disponíveis, o usuário pode controlar a memória e consultar o que foi salvo. Também existe a opção de desativá-la.

O Gemini possui recurso semelhante. Em Configurações e ajuda > Inteligência Personalizada, é possível ativar ou desativar a memória usada para personalizar as respostas.

3. Revise o histórico de conversas

Memória e histórico não são necessariamente a mesma coisa. Uma conversa pode continuar registrada mesmo quando não existe uma informação específica salva como memória.

No Gemini, por exemplo, a área Atividade nos Apps do Gemini permite revisar os comandos enviados e excluir conversas individualmente ou em conjunto. Também é possível desativar a opção “Manter Atividade”.

No ChatGPT, os controles de dados permitem administrar o histórico e escolher se as conversas devem contribuir para o aprimoramento dos modelos.

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4. Veja quais dados estão sendo usados

Há ainda informações que podem chegar ao chatbot por outros caminhos. No Gemini, por exemplo, a atividade pode incluir arquivos, imagens, vídeos, áudio, compartilhamento de tela e informações de localização, dependendo dos recursos utilizados e das configurações habilitadas.

Por isso, revisar apenas a memória pode não ser suficiente para entender todo o conjunto de informações associado ao uso da IA. Também vale conferir aplicativos conectados e permissões concedidas.

O objetivo dessa checagem é entender de onde vêm as informações usadas para personalizar as respostas e quais delas podem ser apagadas ou ter seu uso limitado. Com os controles de memória, atividade e dados em mãos, o usuário consegue decidir com mais clareza o que deseja manter no serviço.