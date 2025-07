Grok 4: a aposta de Elon Musk para o Big Bang da inteligência artificial

Elon Musk e sua equipe da xAI apresentaram na noite de quarta-feira, 9, o Grok 4, a mais recente versão de seu modelo de inteligência artificial. Com recursos multimodais, raciocínio aprimorado e interface atualizada, Musk comparou as constantes inovações a um “Big Bang” da era da IA e prometeu avanços significativos em velocidade e capacidade de processamento.

No entanto, a estreia do Grok 4 ocorre em meio a crescente controvérsia, após respostas racistas geradas por versões anteriores do modelo, inclusive após a atualização do último final de semana. Esse histórico de falhas gerou debates públicos sobre a moderação de conteúdo – ou a falta dela – e intensificou o escrutínio sobre as práticas da xAI. Para piorar, Igor Babuschkin, chefe científico da xAI, renunciou poucas horas antes do lançamento.

Com o Grok 4, Musk busca colocar sua empresa em pé de igualdade com gigantes da IA, como os modelos GPT-4, da OpenAI, e Claude Opus 4, da Anthropic. Segundo o CEO, seu modelo é capaz de responder a qualquer pergunta, destacando seu “raciocínio avançado”, treinado no supercomputador Colossus da xAI, o que lhe confere maior lógica e precisão nas respostas?

Quais os recursos do Grok 4?

O Grok 4 apresenta várias melhorias significativas em relação às versões anteriores. Treinado no supercomputador Colossus, o modelo promete raciocínio lógico e geração de textos aprimorados.

Além disso, o Grok 4 Code, versão especializada para desenvolvedores, facilita a escrita, depuração e explicação de códigos, competindo com ferramentas como GitHub Copilot, da Microsoft, e GPT-4 Code Interpreter.

Outra grande novidade é a capacidade multimodal, que permite ao Grok 4 lidar com texto, imagens e, futuramente, vídeo, posicionando-o em concorrência direta com o esperado GPT-5, da OpenAI, previsto para o final do ano, e o Gemini 2.5 Pro, do Google.

A nova versão também inclui recursos de voz mais naturais e fluidos, com menos interrupções durante as interações, tornando a experiência mais eficiente.

Por fim, o Grok 4 conta com a ferramenta DeepSearch, que oferece acesso a dados em tempo real, especialmente da plataforma X, também de Musk, fornecendo resultados atualizados sem a necessidade de abrir novas abas ou navegadores.

Quais os desafios para o Grok 4?

Apesar dos novos recursos, as promessas do Grok 4 vão além da competição com outras empresas de IA, pois o modelo precisa superar também uma crise de credibilidade. A abordagem "anti-woke" e sem filtros de liberdade de expressão adotada pela xAI tem gerado conteúdos questionáveis, como material racista.

Isso levanta preocupações sobre a falta de testes adequados, especialmente no momento em que a empresa busca interações mais naturais e em tempo real.

Nesse cenário, enquanto a xAI aposta em personalidade, humor e velocidade, com um forte apelo a desenvolvedores e usuários avançados, seus concorrentes buscam responder e priorizar desafios relacionados à confiabilidade e alinhamento.