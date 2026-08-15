Além dos chatbots: a ascensão da IA multimodal e dos agentes autônomos

Perguntar, receber uma resposta e encerrar a conversa já não descreve tudo o que os sistemas de inteligência artificial mais recentes conseguem fazer.

Modelos atuais podem interpretar texto, imagens, áudio e vídeo, enquanto novas ferramentas são desenvolvidas para planejar etapas, utilizar outros sistemas e executar tarefas com menor intervenção humana.

Duas frentes ajudam a explicar essa evolução: a IA multimodal e os agentes autônomos. Embora os conceitos tenham aplicações diferentes, ambos ampliam a atuação dos modelos para além da geração de texto.

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O que é uma IA multimodal?

Um sistema multimodal consegue trabalhar com mais de um tipo de informação. Em vez de compreender somente textos, pode analisar, por exemplo, uma fotografia, um documento, um gráfico ou uma gravação de áudio e combinar esses dados para produzir uma resposta.

Na prática, isso permite interações mais próximas das situações encontradas fora de um chatbot tradicional. Um profissional pode enviar uma planilha e pedir uma análise dos dados, apresentar uma imagem para identificar elementos específicos ou fornecer um arquivo de áudio para obter uma transcrição e um resumo.

A capacidade também pode ser aplicada em áreas como educação, atendimento ao cliente, programação e análise de documentos. O ganho está na possibilidade de reunir informações que antes precisavam ser interpretadas separadamente.

E o que são agentes autônomos?

Os agentes de IA vão um passo além da simples resposta a um comando. Eles podem receber um objetivo, dividir a tarefa em etapas, utilizar ferramentas e avaliar os resultados ao longo do processo.

Uma solicitação como “pesquise informações sobre determinado assunto e organize os principais dados” pode envolver várias ações: buscar fontes, comparar informações, estruturar o material e apresentar uma conclusão.

A autonomia, porém, varia bastante de acordo com o sistema. Alguns agentes apenas executam sequências pré-definidas, enquanto outros conseguem adaptar o próximo passo conforme encontram novas informações ou obstáculos.

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Onde essa tecnologia pode ser usada?

No ambiente profissional, agentes podem auxiliar em tarefas que exigem várias etapas. Uma equipe de vendas, por exemplo, pode utilizá-los para organizar informações sobre clientes, preparar relatórios ou acompanhar determinadas atividades.

Na programação, sistemas desse tipo também podem analisar um problema, sugerir alterações no código, executar testes e corrigir determinados erros.

Já em atividades administrativas, podem ajudar a reunir informações de diferentes fontes e organizar processos repetitivos.

A multimodalidade amplia ainda mais essas possibilidades. Um agente pode receber documentos, imagens e instruções em texto e combinar essas informações antes de executar uma tarefa.

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O desafio da autonomia

Quanto maior a capacidade de um sistema agir sozinho, maior também a necessidade de supervisão. Uma resposta incorreta em um chatbot pode ser simplesmente ignorada; uma decisão errada tomada por um agente conectado a sistemas externos pode produzir consequências concretas.

Por isso, o desenvolvimento dessas tecnologias envolve mecanismos de controle, permissões, monitoramento e revisão humana. A questão deixa de ser apenas se a IA consegue realizar determinada tarefa e passa a incluir até onde ela deve ter autorização para agir.

Para empresas e usuários, entender essa diferença será cada vez mais importante. A IA multimodal amplia o que os sistemas conseguem compreender; os agentes autônomos ampliam o que eles conseguem executar.