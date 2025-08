OpenAI lança dois modelos de inteligência artificial de uso livre

A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, lançou dois novos modelos de inteligência artificial (IA) que podem ser usados por qualquer pessoa. Chamados de gpt-oss-120b e gpt-oss-20b, eles são os primeiros modelos da empresa com os chamados "pesos abertos" desde 2019 — ou seja, permitem que programadores analisem como a IA funciona por dentro e façam ajustes conforme suas necessidades.

Esses modelos podem ser baixados de graça e rodam até mesmo em computadores pessoais mais potentes. A versão menor, por exemplo, funciona em aparelhos com mais de 16 GB de memória RAM. Essa possibilidade é importante porque permite que empresas e desenvolvedores criem suas próprias soluções de IA, sem depender de conexão com a internet ou do pagamento de serviços em nuvem.

Com isso, a OpenAI muda de estratégia. Até agora, a empresa vinha apostando apenas em tecnologias fechadas e pagas, como o GPT-4. Agora, ela passa a adotar um modelo mais aberto, num momento em que cresce a concorrência de outras empresas, como a Meta e startups da China, que também oferecem IAs com funcionamento mais transparente.

Segundo a OpenAI, os novos modelos não pretendem substituir os produtos pagos da empresa, mas sim funcionar como alternativa para quem precisa de soluções locais ou personalizadas. Eles estão disponíveis para download na plataforma Hugging Face e em breve poderão ser usados também na nuvem da Amazon, a AWS, o que aumenta a disputa com a Microsoft, que é uma das principais parceiras da OpenAI.

Além disso, a empresa garante que os modelos passaram por testes de segurança antes de serem liberados. Embora permitam mais liberdade de uso, os sistemas foram ajustados para evitar riscos de mau uso.

Por que isso importa agora

O lançamento dos modelos com pesos abertos vem num momento em que o debate sobre a transparência e o controle das IAs está crescendo. Ao permitir que mais pessoas estudem e modifiquem o funcionamento interno dos sistemas, a OpenAI busca mostrar que é possível equilibrar inovação com responsabilidade.

Para empresas e governos, isso representa uma chance de desenvolver aplicações próprias de IA com mais controle e menor custo. Já para desenvolvedores e pesquisadores, é uma oportunidade de experimentar e entender melhor como esses sistemas funcionam — algo que pode acelerar a criação de novos produtos e serviços.