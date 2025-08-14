Cofundador da xAI, Babuschkin deixa empresa de Elon Musk para se tornar investidor de startups de IA

Igor Babuschkin, cofundador da startup de inteligência artificial de Elon Musk, a xAI, anunciou sua saída da empresa em uma postagem no X, realizada nesta quarta-feira, 13. Ele liderou equipes de engenharia e foi uma peça-chave em sua construção, levando a xAI a se tornar, em pouco tempo, uma das principais desenvolvedoras de modelos de IA do Vale do Silício.

Em sua postagem, Babuschkin compartilhou um momento marcante de sua trajetória: “Hoje foi meu último dia na xAI, a empresa que ajudei a fundar com Elon Musk em 2023. Ainda me lembro do dia em que conheci Elon, conversamos por horas sobre IA e o futuro. Nós dois sentimos que uma nova empresa de IA com uma missão diferente era necessária.”

O cofundador está deixando a xAI para lançar sua própria empresa de capital de risco, a Babuschkin Ventures, com o objetivo de apoiar pesquisas sobre segurança em IA e financiar startups que busquem "avançar a humanidade e desvendar os mistérios do nosso universo".

Essa ideia surgiu após um jantar com Max Tegmark, fundador do Future of Life Institute, no qual discutiram formas de construir sistemas de IA de maneira segura, visando o bem-estar e o desenvolvimento das futuras gerações. No post, Babuschkin também menciona que seus pais emigraram da Rússia para os EUA em busca de uma vida melhor para seus filhos, um conceito que o inspira até hoje.

Antes de fundar a xAI, Babuschkin trabalhou no Google DeepMind, onde foi parte da equipe responsável pelo AlphaStar, que fez história em 2019 ao derrotar jogadores top de StarCraft. Ele também passou pela OpenAI, mas antes do lançamento do ChatGPT.

Comparando sua saída à de um "pai orgulhoso" que envia seu filho para a faculdade, Babuschkin se despede da xAI com gratidão e levando duas lições valiosas que aprendeu com Musk, as quais compartilhou no post: "Não tenha medo de arregaçar as mangas para enfrentar pessoalmente problemas técnicos " e "Tenha um senso maníaco de urgência".

Saída após polêmicas

A saída de Babuschkin ocorre após uma série de controvérsias envolvendo a xAI, especialmente relacionadas ao chatbot Grok, desenvolvido pela empresa. Ele foi criticado por citar opiniões pessoais de Musk em respostas a questões polêmicas e, em outro episódio, fez declarações antissemitas.

Mais recentemente, a xAI foi alvo de críticas por permitir que o Grok gerasse vídeos semelhantes a figuras públicas nuas, como a cantora Taylor Swift.

Apesar dessas controvérsias, os modelos de IA da xAI têm se destacado em benchmarks, competindo com gigantes como OpenAI, Google DeepMind e Anthropic, abrindo caminho para também receber milionários contratos governamentais.