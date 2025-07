Elon Musk levanta US$ 10 bilhões para expandir infraestrutura de xAI e competir com OpenAI

A startup de inteligência artificial fundada por Elon Musk, a xAI, recebeu um aporte de US$ 10 bilhões, segundo o Morgan Stanley, o que lhe permitirá fortalecer sua infraestrutura e dar continuidade ao desenvolvimento de seu chatbot Grok. O investimento será utilizado para expandir a empresa e desafiar gigantes da IA, como OpenAI e Anthropic.

O montante arrecadado pela xAI foi obtido por meio de empréstimos garantidos e investimentos estratégicos em capital próprio, de acordo com a CNBC. Metade do valor foi levantado por meio de notas de dívida e empréstimos de longo prazo, enquanto a outra parte foi conseguida por um investimento estratégico em ações da empresa.

A expansão de infraestrutura da xAI também será uma prioridade com os novos recursos. A empresa está investindo no aprimoramento de seu supercomputador, Colossus, localizado em Memphis, Tennessee. Com 200.000 unidades de GPUs já instaladas, a xAI planeja expandir ainda mais essa capacidade, visando criar um centro de dados com 1 milhão de GPUs para continuar treinando seus poderosos modelos de IA, incluindo o Grok.

A CNBC também afirma que a xAI continuará adquirindo chips das gigantes Nvidia e AMD, garantindo que sua capacidade de processamento se mantenha em alta para o desenvolvimento de soluções de IA avançadas. A infraestrutura de computação é essencial para que a xAI possa competir com as outras grandes empresas do setor.

O Grok e o X

A xAI tem trabalhado para integrar seu chatbot Grok com a plataforma X, de propriedade de Musk, como parte de sua estratégia para expandir a adoção de sua IA. O modelo Grok foi atualizado várias vezes, e a versão mais recente, Grok 3, foi lançada recentemente. Musk tem como objetivo que o Grok se torne uma ferramenta central no X, oferecendo aos usuários uma IA que pode responder a perguntas, criar conteúdo e até realizar transações dentro da plataforma.

O valor de mercado de X é estimado em US$ 33 bilhões, enquanto a xAI, após a última rodada de financiamento, foi avaliada em US$ 80 bilhões. A integração do Grok ao X pode ser um diferencial importante para a plataforma, já que Musk planeja transformar a rede social em um hub de interação baseado em IA.

Competição acirrada

A competição por uma fatia do mercado de IA está cada vez mais acirrada.

A OpenAI, a criadora do ChatGPT, levantou US$ 40 bilhões em sua última rodada de financiamento, alcançando uma avaliação de US$ 300 bilhões. Já a Anthropic, especializada no desenvolvimento do chatbot Claude, recebeu US$ 2,5 bilhões em uma linha de crédito de cinco anos.

Em meio a essa competição, Musk posiciona o Grok como uma IA "maximamente em busca da verdade", com uma abordagem distinta das de seus concorrentes, destacando-se como uma solução "anti-woke". Essa diferenciação tem atraído tanto elogios quanto críticas, especialmente após alguns comentários controversos gerados pela IA.

Musk tem se envolvido em disputas públicas com líderes da IA, incluindo Sam Altman, CEO da OpenAI. Musk, que cofundou a OpenAI, tem criticado a direção da empresa, acusando-a de desviar de sua missão original de desenvolver IA para o benefício da humanidade e focar mais no lucro. Em uma tentativa de retomar o controle da OpenAI, Musk fez uma oferta de compra no valor de US$ 97,4 bilhões em fevereiro, mas a proposta foi rejeitada por Altman.