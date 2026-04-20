Anthropic lança Claude Design e entra na disputa por ferramentas de criação com IA

A Anthropic lançou o Claude Design, ferramenta de inteligência artificial capaz de transformar comandos em protótipos visuais, apresentações e materiais de comunicação.

O movimento marca a entrada mais direta da empresa no mercado de aplicações, ampliando sua atuação além dos modelos de linguagem.

O Claude Design opera a partir de uma lógica conversacional. O usuário descreve o que precisa e a ferramenta gera uma primeira versão, que pode ser ajustada com novos comandos ou edições diretas.

Com base no modelo Claude Opus 4.7, o sistema permite refinar elementos como layout, cores e estrutura em tempo real. Na prática, isso reduz etapas do processo criativo e aproxima a concepção da entrega final.

Relatos iniciais apontam que atividades que antes exigiam múltiplas interações e revisões foram condensadas em ciclos mais curtos, realizados dentro de uma única interface. As informações foram retiradas do VentureBeat.

Integração conecta design e desenvolvimento

Um dos principais diferenciais da ferramenta está na capacidade de transformar o protótipo em um pacote pronto para implementação. O material pode ser encaminhado diretamente para soluções de código, mantendo as diretrizes do projeto.

Esse fluxo cria uma conexão direta entre áreas como design, produto e engenharia, reduzindo a fragmentação do processo de desenvolvimento digital.

A Anthropic também permite exportação em diferentes formatos, além da integração com outras plataformas, indicando uma estratégia de adaptação ao ecossistema já existente.

Ferramenta amplia acesso à criação digital

A proposta do Claude Design amplia o acesso à produção de interfaces e materiais visuais. Profissionais sem formação específica em design passam a conseguir estruturar protótipos funcionais a partir de linguagem natural.

Ao mesmo tempo, o uso dessas ferramentas altera a dinâmica das funções mais técnicas. A atuação tende a se concentrar em decisões estratégicas, validação e direcionamento dos projetos, enquanto a execução ganha automação.

Movimento pressiona o mercado de design

O lançamento ocorre em meio a mudanças na relação da Anthropic com empresas do setor. A saída do diretor de produtos da companhia do conselho da Figma coincide com o avanço de soluções que atuam diretamente na criação de interfaces.

Embora a empresa destaque a interoperabilidade com outras plataformas, o mercado interpreta o movimento como um avanço sobre um segmento já consolidado. Isso porque a ferramenta permite gerar protótipos completos sem depender de softwares tradicionais.