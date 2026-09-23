Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais reconhece empresas que levam Brasil ao mundo

Expandir a atuação para outros países pode envolver diferentes estratégias. Para algumas empresas, o caminho passa pela exportação de produtos. Para outras, está relacionado à prestação de serviços, atração de investimentos, inovação ou desenvolvimento de cadeias produtivas.

É essa diversidade que o Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026, realizado pela ApexBrasil e EXAME, busca reconhecer. Em sua terceira edição, a iniciativa reúne 13 categorias e contempla organizações de diferentes setores e portes.

As inscrições são gratuitas e foram prorrogadas até 29 de setembro de 2026. Empresas, cooperativas, startups e outras organizações elegíveis podem apresentar seus casos para concorrer ao reconhecimento.

Inscreva sua instituição e participe gratuitamente da edição 2026

Prêmio já recebeu mais de 900 inscrições

A premiação é realizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME. Nas duas primeiras edições, foram recebidas mais de 900 inscrições, com 37 instituições reconhecidas.

A iniciativa procura dar visibilidade a organizações que contribuem para ampliar a presença brasileira no mercado internacional. Isso inclui tanto negócios que já possuem atuação consolidada fora do país quanto iniciativas relacionadas à abertura de novos mercados.

Na edição de 2025, por exemplo, a premiação contou com empresas de diferentes setores e portes. O reconhecimento também alcançou iniciativas ligadas à sustentabilidade, inovação e desenvolvimento regional.

13 categorias refletem diferentes formas de internacionalização

A edição de 2026 ampliou o recorte para contemplar diferentes características da atuação internacional. Entre as categorias estão:

Promoção da Sociobiodiversidade

Desenvolvimento Regional

Liderança e Diversidade

Cooperativismo

Indústria , para micro, pequenas e médias empresas

Indústria , para grandes empresas

Serviços

Alimentos, Bebidas e Agronegócios , para micro, pequenas e médias empresas

Alimentos, Bebidas e Agronegócios , para grandes empresas

Startup

Investimento Estrangeiro

Destaque Projeto Setorial de Alimentos, Bebidas e Agronegócios

Destaque Projeto Setorial de Indústria e Serviços

As categorias abrangem desde empresas exportadoras até entidades setoriais responsáveis por projetos de promoção comercial. Há também espaço para iniciativas relacionadas à sustentabilidade, inclusão, desenvolvimento regional e atração de capital estrangeiro.

Inscreva sua instituição em uma das 13 categorias do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026

O que muda na edição de 2026

Além da diversidade de categorias, o prêmio considera iniciativas desenvolvidas entre janeiro de 2025 e junho de 2026. A avaliação leva em conta os critérios específicos de cada categoria e as informações apresentadas pelos participantes.

Entre os elegíveis estão empresas brasileiras ou com operação no país, cooperativas, startups, comerciais exportadoras, entidades setoriais, fundos de participação e sociedades de investimentos.

Para participar, é necessário consultar o regulamento, escolher a categoria correspondente ao perfil da organização e preencher o formulário de inscrição com as informações solicitadas. A organização também deve apresentar um relato de caso relacionado à iniciativa inscrita.

Reconhecimento reúne diferentes setores da economia

A abrangência do prêmio acompanha a própria diversidade dos negócios brasileiros que atuam internacionalmente. Uma indústria pode concorrer por estratégias de expansão de mercados, enquanto uma startup pode apresentar uma trajetória de crescimento internacional baseada em inovação.

No agronegócio, a avaliação contempla empresas de diferentes portes. Já as categorias de desenvolvimento regional, sociobiodiversidade e diversidade consideram aspectos que vão além do desempenho comercial, incluindo impactos econômicos e sociais.

Na categoria de investimento estrangeiro, por exemplo, são consideradas empresas com operação no Brasil que receberam investimento estrangeiro direto ou investiram recursos estrangeiros no país, desde que a iniciativa tenha gerado impacto econômico e social.

Quando será a premiação

A cerimônia do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026 está prevista para 1º de dezembro, em São Paulo. Os vencedores receberão o troféu da premiação e, de acordo com a organização, as empresas vencedoras terão um ano de isenção de taxas de participação relacionadas a serviços prestados diretamente pela ApexBrasil em 2027.

As inscrições permanecem abertas até 29 de setembro de 2026. Para participar, a instituição deve acessar a página oficial, consultar o regulamento e preencher o formulário correspondente à categoria escolhida.

Inscreva sua instituição no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026 até 29 de setembro. Página oficial de inscrição